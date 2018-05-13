Евровидение 2018: сеть взорвали комментарии о выступлении фаворитки конкурса Элени Фурейры

12 мая состоялось одно из самых ожидаемых музыкальных событий года – Евровидение 2018. Каждый из участников конкурса подготовил яркий номер и песню. Однако не обошлось без конфуза: пользователи сети высмеяли выступление представителя Кипра Элени Фурейры.

Финал Евровидения 2018 состоялся в португальском Лиссабоне 12 мая. За первенство в конкурсе соревновались 26 стран-участников, среди которых и Украина. По результатам голосования жюри и зрителей, победу одержала Нетта Барзилай из Израиля, которая выполнила зажигательную песню "Toy". В первую пятерку победителей Евровидения 2018 также вошли Кипр, Австрия, Германия и Италия.

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Не менее зажигательным и ярким номером было выступление серебряного призера конкурса – певицы Элени Фурейры, которая представляла на Евровидении 2018 Кипр. Именно этой вокалистке букмекеры пророчили победу.

Евровидение 2018 – 2 место – Eleni Foureira "Fuego": смотрите видео выступления

Горячие танцы вокалистки, ее стройная фигура и красивая внешность не остались без внимания зрителей. Они отдали Элене Фурейре 253 балла, что помогло артистке занять 2 призовое место на Евровидении 2018. В то же время люди взорвали сеть в обсуждении выступления представительницы Кипра. Многие люди приравняли образ Элени Фурейры к стилю Бейонсе и Шакиры.

Кроме этого, пользователи сети остроумно подчеркнули яркую внешность артистки, создав смешную картинку.

Напомним, что Украину на Евровидении 2018 представлял MELOVIN с песней "Under The Ladder". В финале он одержал 130 баллов и занял 17 место.