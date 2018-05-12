MELOVIN в финале на Евровидении 2018 – видео выступления

Украину на Евровидении 2018 представил певец MELOVIN с композицией "Under The Ladder". Певец выступил во втором полуфинале 10 мая. Согласно результатам голосования, MELOVIN попал в финал Евровидения 2018 и поборолся за победу 12 мая.

Выступление MELOVINа на Евровидении 2018

По результатам жеребьевки, MELOVIN открыл финал Евровидения 2018. Певец отметил, что выступление под первым номером не испугал его, а наоборот может способствовать упихать на работу по конкурсу, потому что вступительные и заключительные выступления самых запоминающихся зрителям. Во время выступления MELOVIN показал зажигательный номер, который создал хореограф Владислав Томильченко.

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Евровидение 2018 финал: MELOVIN - Under The Ladder (смотрите видео выступления):

Выступление MELOVINа во втором полуфинале Евровидения 2018

Выступление певца MELOVIN от Украины на Евровидении 2018 – было очень эффектным и ярким. Весь номер построен вокруг высокой конструкции – на ее вершине стоит серебряный рояль с крыльями. В начале номера MELOVIN завернут в кокон, который образуют крылья с рояля. Все подсвечивается красным светом, сам MELOVIN одет в черный костюм. Потом певец освобождается от кокона.

Евровидение 2018 второй полуфинал: MELOVIN - Under The Ladder (смотрите видео выступления):

Второй раз припев певец исполняет после того, как спускается с лестницы. Возвращаясь на платформу к роялю, MELOVIN сбрасывает черный пиджак и остается в белом. Лестница за ним начинает гореть во время выступления.

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Имеет ли MELOVIN шанс на победу на Евровидении?

В этом году больше всего шансов на победу у Израиля, Норвегии и Франции. А вот украинский исполнитель MELOVIN не в топе букмекеров. К тому же, история Евровидения помнит лишь один случай, когда одна и та же страна (Ирландия) победила трижды подряд.

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MELOVIN – Under The Ladder (смотрите видео с репетиции)

В Национальном отборе на конкурс MELOVIN участвовал год назад, но победить не смог. Тогда представлять Украину на конкурсе поехала группа O. Torvald, которые заняли аж 24 место.

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MELOVIN – Under The Ladder (смотрите клип)