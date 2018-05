Евровидение 2018: видео выступлений первой пятерки призеров конкурса

Финал Евровидения 2018 состоялся в португальском Лиссабоне 12 мая. В финале первенство оспаривали 26 участников. В первую пятерку победителей песенного конкурса вошли Израиль, Кипр, Австрия, Германия и Италия.

В финале Евровидения 2018 за первенство соревновались 26 участников. 20 финалистов определились по результатам голосования в двух полуфиналах, которые состоялись 8 и 10 мая.

Из первого полуфинала в финал прошли: Австрия, Эстония, Кипр, Литва, Израиль, Чехия, Болгария, Албания, Финляндия и Ирландия. Победители второго полуфинала – это конкурсанты из Сербии, Молдовы, Венгрии, Украины, Швеции, Австралии, Норвегии, Дании, Словении и Нидерландов.

Еще 5 участников (Испания, Италия, Великобритания, Германия, Франция) выступили сразу в финале на правах стран-основательниц конкурса. Португалия попала сразу в финал как страна-хозяин.

Победителем Евровидения 2018 стала представительница Израиля Нетта Барзилай с песней "Toy". Жюри и зрители оценили ее выступление в 529 баллов (212 от жюри каждой из стран и 317 от телезрителей).

Победитель Евровидения 2018 – Netta Barzilai "Toy"

1 место – 529 баллов

Евровидение 2018 – 2 место – Eleni Foureira "Fuego"

2 место – 436 баллов

Евровидение 2018 – 3 место – Cesár Sampson "Nobody But You"

3 место – 342 балла

Евровидение 2018 – 4 место – Michael Schulte "You Let Me Walk Alone"

4 место – 340 баллов

Евровидение 2018 – 4 место – Ermal Meta e Fabrizio Moro "Non Mi Avete Fatto Niente"

5 место – 308 баллов

Представитель Украины на Евровидении 2018 – MELOVIN с песней "Under The Ladder" – в финале получил 130 баллов и занял 17 место.