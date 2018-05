Евровидение 2018: видео выступлений всех участников второго полуфинала

Второй полуфинал Евровидения-2018 в Лиссабоне состоялся в четверг, 10 мая, в 22:00 в прямом эфире. Во втором полуфинале выступили 18 конкурсантов, 10 из них попадут в финал.

10 мая во втором полуфинале Евровидения 2018 свои номера показали 18 стран-участниц. По итогам зрительского голосования и оценок национального жюри в финал пройдет десять исполнителей.

Путевку в финал со своими песнями и номерами попытаются завоевать представители следующих стран: Норвегия, Румыния, Сербия, Сан-Марино, Дания, Россия, Молдова, Нидерланды, Австралия, Грузия, Польша, Мальта, Венгрия, Латвия, Швеция, Черногория, Словения и Украина.

По прогнозам букмекеров, в десятке лучших второго полуфинала Евровидения 2018 окажутся Швеция, Норвегия, Австралия, Украина, Нидерланды, Молдова, Дания, Польша, Венгрия, Россия.

Все исполнители старались поразить европейского зрителя пением и своими номера, чтобы суметь за несколько минут запомниться всем. Предлагаем посмотреть яркие фото выступлений каждого из участников.

Евровидение 2018 второй полуфинал: Норвегия – Alexander Rybak – "That's How You Write А Song" (смотрите видео выступления)

Евровидение 2018 второй полуфинал: Румыния – The Humans – "Goodbye" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 второй полуфинал: Сербия – Sanja Ilić & Balkanika – "Nova deca" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 второй полуфинал: Сан-Марино – Jessika (feat. Jenifer Brening) – "Who We Are" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 второй полуфинал: Дания – Rasmussen – "Higher Ground" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 второй полуфинал: Россия – Julia Samoylova – "I Will not Break" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 второй полуфинал: Молдова – DoReDos – "My Lucky Day" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 второй полуфинал: Нидерланды – Waylon – "Outlaw in 'Em" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 второй полуфинал: Австралия – Jessica Mauboy – "We Got Love" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 второй полуфинал: Грузия – Iriao – "Sheni Gulistvis" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 второй полуфинал: Польша – Gromee feat. Lukas Meijer – "Light Me Up" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 второй полуфинал: Мальта – Christabelle – "Taboo" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 второй полуфинал: Венгрия – AWS – "Viszlát nyár" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 второй полуфинал: Швеция – Benjamin Ingrosso – "Dance You Off" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 второй полуфинал: Черногория – Vanja Radovanovic – "Inje" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 второй полуфинал: Словения – Lea Sirk – "Hvala, ne!" (смотрите видео выступления):

Евровидение 2018 второй полуфинал: Украина – MELOVIN – "Under the Ladder" (смотрите видео выступления):