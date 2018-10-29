Евровидение 2019: известен девиз конкурса

Волна резонансных новостей по организации следующего песенного конкурса "Евровидение" всколыхнула весь мир. Однако организаторы решили все же провести шоу в Израиле под девизом "Позволь себе мечтать" (Dare to Dream).

Слоган предстоящего конкурса объявили после встречи исполнительного директора "Евровидения" и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом пишет пресс-служба конкурса Евровидение на официальной странице в Twitter.

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Это слоган, который вдохновляет, представляет и символизирует все, что касается песенного конкурса "Евровидение". Речь идет об интеграции, о разнообразии, о единстве. Стоя на сцене, позволяя себе мечтать о победе на "Евровидении", будьте достаточно смелыми, достаточно уверенными, выступая перед мировой аудиторией. Это то, о чем стоит мечтать,

– заявил исполнительный директор песенного конкурса Йон Ола Санд.

По его словам, певица Нетта Барзилай вышла на сцену с мечтой вернуть "Евровидение" в Израиль. "И ей это удалось", – добавил он.

Напомним, в 2018 году международный песенный конкурс Евровидение-2018 прошел в португальском Лиссабоне. По итогам финала победу одержала Нетта Барзилай из Израиля. Певец MELOVIN, который представлял Украину, занял 17 место.

В августе стало известно, что, несмотря на ряд скандалов, в 2019 году Евровидение-2019 все же состоится в Израиле. Организаторы также назвали местом проведения не Иерусалим, как об этом говорилось ранее, а Тель-Авив. Следовательно, полуфиналы шоу состоятся 14 и 16 мая, а финал прогремит 18 мая.