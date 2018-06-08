Евровидение 2019 оказалось на грани срыва: детали

Европейцы обеспокоены тем, что в Израиле планируют провести песенный конкурс не в столице, а в Иерусалиме. Такое решение может вызвать обострение конфликта на Ближнем Востоке, следовательно Евровидение 2019 оказалось на грани срыва.

Об этом сообщает израильский портал новостей Ynetnews.

Как известно, Нетта Барзилай победила на песенном конкурсе Евровидение 2018, который проходил в португальском Лиссабоне. Поэтому в 2019 году Израиль будет принимать гостей со всей Европы и конкурсантов, которые будут бороться за победу в шоу.

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Победительница Евровидения 2018 – Нетта Барзилай

Организаторы Евровидения сразу же взялись решать важные вопросы относительно проведения конкурса. В частности, было утверждено, что шоу пройдет не в Тель-Авиве, а в Иерусалиме. Из-за этого приглашенная ведущая – актриса Галь Гадот – решила отказаться от предложения израильских представителей Евровидения, чтобы не спровоцировать новый конфликт на Ближнем Востоке.

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Европейский вещательный союз написал официальное обращение к Израилю, в котором высказал просьбу пересмотреть вопрос относительно места проведения конкурса и выбрать город, который бы "не вызывал таких разногласий".

Если в конкурсе будет замешана политика, возникнет реальная вероятность того, что Евровидение в Израиле может просто не состояться,

– отметил инсайдер портала.

Такая позиция европейцев была озвучена на первом совещании Европейского вещательного союза и Израильской вещательной корпорации. Во время официальной встречи было отмечено, что политика не должна влиять на конкурс, а песенное шоу не должно спровоцировать вооруженное восстание. Поэтому в Европе ожидают предложений от Израиля – организаторы шоу должны предложить как минимум 2 города, в которых можно провести конкурс, исключив Иерусалим из списка.

Сейчас поклонников Евровидения просят бойкотировать конкурс, пока Израиль не изменит свое решение относительно места проведения. Следовательно стоит вопрос о возможном срыве следующего грандиозного шоу или переносе его в другую страну.