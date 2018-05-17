Евровидение 2019: Самойлова рассказала, кто следующий может представлять Россию

Представительница России на конкурсе Евровидение 2018 Юлия Самойлова рассказала, кто, по ее мнению, может представлять РФ в следующем году в Израиле.

Об этом сообщает ТАСС.

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Пожалуй, назву певицу Manizha,

– ответила Самойлова на вопрос, кто мог бы представить Россию в следующем году на Евровидении.

Видеоклип российской певицы MANIZHA – ИЗУМРУД:

Кроме этого, Самойлова рассказала, что думала отказаться от выступления на Евровидении.



"У меня были мысли отказаться от конкурса, особенно когда подготовка к конкурсу шла не так, как я это представляла", – отметила Самойлова.

Напомним, участница Евровидения от России Юлия Самойлова с песней I Will not Break по итогам голосования не прошла в финал песенного конкурса Евровидение 2018, который проходит в португальском Лиссабоне.

Выступление Юлии Самойловой с песней I will not Break во втором полуфинале Евровидения 2018: видео

Кто такая Маниже Хамраева? Это российская певица, известная под творческим псевдонимом Manizha. Популярность артистка получила после публикации коротких музыкальных видео в сети Instagram.