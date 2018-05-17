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Евровидение 2019: Самойлова рассказала, кто следующий может представлять Россию

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Самойлова рассказала, кто следующий может представлять Россию
Самойлова рассказала, кто следующий может представлять Россию / Фото из открытых источников

Представительница России на конкурсе Евровидение 2018 Юлия Самойлова рассказала, кто, по ее мнению, может представлять РФ в следующем году в Израиле.

Об этом сообщает ТАСС.

Читайте также: Евровидение-2018: пользователи сети остро раскритиковали выступление Юлии Самойловой

Пожалуй, назву певицу Manizha,
– ответила Самойлова на вопрос, кто мог бы представить Россию в следующем году на Евровидении.

Видеоклип российской певицы MANIZHA – ИЗУМРУД:

Кроме этого, Самойлова рассказала, что думала отказаться от выступления на Евровидении.

"У меня были мысли отказаться от конкурса, особенно когда подготовка к конкурсу шла не так, как я это представляла", – отметила Самойлова.

Напомним, участница Евровидения от России Юлия Самойлова с песней I Will not Break по итогам голосования не прошла в финал песенного конкурса Евровидение 2018, который проходит в португальском Лиссабоне.

Выступление Юлии Самойловой с песней I will not Break во втором полуфинале Евровидения 2018: видео

Кто такая Маниже Хамраева? Это российская певица, известная под творческим псевдонимом Manizha. Популярность артистка получила после публикации коротких музыкальных видео в сети Instagram.

Теги: Новости России LifeStyle Музыка Юлия Самойлова Евровидение 2018 Евровидение
Источник: 24 Канал
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