17:42
4 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
21°C
24°C 13°C
  • четверг
    26°C 15°C
  • пятница
    28°C 18°C
  • суббота
    24°C 16°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Прожорливые фанаты России. День победы
Вєсті Кремля
22:59, 3 июля
Вести.UA. Новые фантазии Омеляна. Шевченковские дни
Вєсті.UA
19:44, 3 июля
Бизнес на инвалидах: кто стоит за масштабными грабежами человеческих земель
ЦРУ
09:00, сегодня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 июня
Вспомнить Все. НСК Олимпийский: главная арена страны
Згадати все
00:31, сегодня
Телеканал новостей 24 Новости Новости шоу-бизнеса

Евровидение-2019 в Израиле под угрозой: Нетту Барзилай обвинили в плагиате

281 Читати новину українською
Нетта Барзилай
Нетта Барзилай / Фото из открытых источников

Медиахолдинг Universal Music направил предупредительное письмо авторам "Toy", которую представила пышнотелая певица Нетта Барзилай, Дорону Медали и Ставу Бегеру, в котором утверждается, что песня, ставшая победителем "Евровидения-2018", является плагиатом на песню Seven Nation Army.

Заметим, что такое обвинение в плагиате может поставить под угрозу проведение конкурса "Евровидение-2019" в Израиле. Об этом сообщает ESC Today.

Читайте также: Где состоится Евровидение-2019: назван город

В уставе песенного конкурса говорится, что песня-победитель должна быть оригинальной. Так, если плагиат будет доказан, то Нетта Барзилай будет дисквалифицирована, и конкурс "Евровидение" не состоится в Израиле в следующем году.

Предупредительное письмо было получено авторами песни еще две недели назад и теперь один из авторов, израильский композитор и режиссер-постановщик Дорон Медали, отправился в Лос-Анджелес для попытки решить конфликт.

Нетта Барзилай – TOY: смотрите видео победительницы "Евровидения-2019"

The White Stripes – Seven Nation Army: смотрите видео

 

Теги: Музыка LifeStyle Нетта Барзилай Евровидение 2018 Евровидение
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Чому ми можемо потрапити у дипломатичну пастку, або Крим – це не Косово
сегодня, 17:01 Чому ми можемо потрапити у дипломатичну пастку, або Крим – це не Косово
Блог Медіа 251
Гройсаман проти СБУ: у яких корупційних скандалах засвітилася сім'я прем'єр-міністра
сегодня, 17:00 Гройсаман проти СБУ: у яких корупційних скандалах засвітилася сім'я прем'єр-міністра
Дмитро Гнап 98
Какие сюрпризы подготовил Трамп для предстоящей встречи с Путиным
сегодня, 16:00 Какие сюрпризы подготовил Трамп для предстоящей встречи с Путиным
Іван Яковина 180
Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
сегодня, 15:03 Коли холодильник перемагає розум: навіщо терористи зменшили комендантську годину
Олексій Чибісов 1062
10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
сегодня, 11:58 10 ответов от Комаровского на вопросы о вакцинации взрослых от дифтерии
Все про здоров'я 915
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук