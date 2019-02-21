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      Ездили и будем ездить, – Макаревич анонсировал концерты в Украине и вступился за Сенцова

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      Макаревич вступился за Сенцова
      Макаревич вступился за Сенцова / Коллаж 24 канала

      Солист культовой российской группы "Машина времени" Андрей Макаревич заявил, что не собирается по просьбе российской власти отменять свои гастроли по Украине. Также он высказался об украинском политзаключенном Олеге Сенцове, которого незаконно осудили и удерживают в России, считая террористом.

      Так, Макаревич в интервью росСМИ отметил: Сенцов находится в российской тюрьме абсолютно неадекватно содеянному.

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      Отметим, Макаревич активно критикует российские власти, в частности президента РФ Владимира Путина. В начале 2014 года музыкант одним из первых выступил против возможного ввода российских войск на территорию Украины во время аннексии Крыма, а также выступил против агрессии России на Донбассе.

      В то же время, на вопрос журналистов Lenta.ru о том, как он отреагирует на возможные рекомендации экспертного совета Госдумы по культуре отказаться от гастролей в Украине, Макаревич эмоционально ответил, что это не их дело.

      Извините, а какое ваше дело? Ездили (в Украину – 24 канал) и еще поедем. Это мы сами решаем,
      – сказал Макаревич.

      Кто такой Андрей Макаревич?
      Советский и российский музыкант, певец, поэт, бард, композитор, художник, продюсер, телеведущий, лидер группы "Машина времени". Заслуженный артист РСФСР, Народный артист России. Негативно относился к политической системе СССР. Тексты многих написанных Макаревичем песен нередко воспринимались поклонниками группы как несущие некий политический подтекст.

      За что в России осудили Олега Сенцова?
      Украинского режиссера Олега Сенцова задержали 11 мая 2014 года на территории оккупированного Крыма и обвинили в подготовке теракта на полуострове во время незаконной аннексии Россией.
      Позже его обвинили в хранении оружия и взрывчатки.
      В августе 2015 года в России Сенцова приговорили к 20 годам заключения в колонии строгого режима в городе Лабытнанги по делу о терроризме.

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      Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Олег Сенцов
      Источник: 24 Канал
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