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      "Ежедневно видел врага в лицо": впечатляющая история украинского воина из Луганской области

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      На выпускном у Дмитрия были вооруженные до зубов кадыровцы. На его аттестате об окончании школы – двуглавый орел и триколор так называемой ЛНР. Парень из оккупированного боевиками Антрацита мечтает, чтобы в его родном городе снова была украинская власть. Именно поэтому и пошел на фронт, чтобы защищать свою Родину.

      Дмитрию лишь 20, и он уже два года воюет на фронте. Сейчас находится на передовой в пригороде Горловки.

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      Парень окончил школу в городе Антраците, что на Луганщине. Сначала хотел пойти учиться в Академию Нацгвардии, но потом передумал и пошел служить в армию. Дмитрий видел врага в лицо каждый день. Поэтому, как никто другой знает, кто такие оккупанты.

      Пророссийская пропаганда там очень сильная. Все против Украины, потому что их убеждают в том, что мы – враги,
      – рассказал военный.

      Он также добавил, что управляют всем в так называемую ЛНР россияне, а местные прихвостни – у них на побегушках. Кроме этого, в ОРДЛО есть и немало иностранных наемников.

      Несмотря на тотальную антиукраинскую пропаганду, у Дмитрия только крепчала вера в собственную страну и победу. Парень считает, что защищать свое государство – обязанность каждого мужчины. "Я родился в Украине и хочу, чтобы мои дети тоже родились здесь", – убежден он.

      війна на Донбасі

      20-летний военный Дмитрий

      Любовь к Родине солдату привили родители: поддерживали Украину с начала войны. Теперь родные парня живут в Киевской области.

      Дмитрий до сих пор общается со знакомыми, которые остались по ту сторону фронта. Даже с теми, которые воевали. Некоторые на пятый год войны прозрели и раскаялись. Таких он воспринимает по-военному – как  достойного врага со своей, хоть и ошибочной, но все же позицией. А вот с аморфными диванными сепаратистами общего языка найти не может.

      После окончания войны парень хочет стать профессиональным военным, чтобы больше никогда не допустить врага на родную землю.

      Автор: Алексей Годзенко
      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Вооруженные силы Украины Новости Луганска
      Источник: 24 канал
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