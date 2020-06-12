В регионах ежедневно проводят рейды в заведениях общественного питания, чтобы проверить соблюдение карантинных правил на фоне пандемии коронавируса.

Ежедневно фиксируют по 50–70 нарушений в ресторанах. Об этом сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает "Громадське радіо".

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Рубан отметил, что нарушения карантинных мер наблюдаются именно в ресторанных комплексах. По его словам, в каждом регионе ежедневно проводятся рейды мобильными группами с участием районных администраций, Управления благоустройства и муниципальной охраны, Госпродпотребслужбы.

И ежедневно мы фиксируем по 50–70 нарушений действующих нормативов. И я думаю, с сегодняшнего дня, не учитывая снижение заболеваемости вообще в городе Киеве, будет усилена эта работа по всему городу,

– подчеркнул Рубан.

Работа ресторанов в период карантина: главное

Власть решила, что ситуация с эпидемией коронавируса позволяет в рамках адаптивного карантина восстановить работу кафе и ресторанов в штатном режиме.

Работу заведений позволили с 5 июня, однако некоторые ограничения все-таки оставили.

В Киеве и еще в восьми регионах позволили работать ресторанным комплексам и заведениям общественного питания только на террасах под открытым небом и на вынос.

Для того, чтобы открыть рестораны и кафе в городе с возможностью обслуживать внутри, в столице должны фиксировать не более 50 случаев заболевания за день.

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