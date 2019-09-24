Еженедельно должны были носить определенную сумму "наверх", – медик о коррупции в больнице Киева

Круговая порука в медицинской сфере настолько прочная, что разорвать ее извне чрезвычайно трудно. Одним из смельчаков, которые не молчат о фактах коррупции, является врач-ортопед 7 больницы в Киеве Роман Горобец.

Об этом в своем видеоблоге "ЦРУ. За кадром" рассказала журналистка-расследовательница Татьяна Мартынюк.

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По ее словам, в государственной медицине Горобец проработал 12 лет. Видел, как каждый врач в медучреждении превращается в винтик в коррупционной системе и отчаянно пытался что-то изменить.

Медик также рассказал журналистке, что с каждого отделения еженедельно врачи должны были носить определенную сумму наверх. С ними проводили беседы о благотворительной помощи и благодарности, а также учили, как с каждого пациента брать деньги за рентген и УЗИ.

Средства нигде не учитывались и имели в наличности передаваться руководству. По словам врача, его нежелание быть рабом при главном враче вызывало постоянные конфликты,

– отметила Мартынюк.

И добавила, что в конце концов Роман Горобец бой проиграл: его уволили. И без работы он не остался, ушел в частную медицину, но принципиально судился за восстановление в должности. И таки доказал в суде, что уволили его незаконно, потому что мешал зарабатывать.

Роман Горобец о коррупции в больнице Киева – больше смотрите на YouTube-канале врача



Врач-ортопед Роман Горобец

"Роман рассказывал, как врачи оценивают платежеспособность и перспективность пациента по поводу размера благодарности. Заведующий отделением обходит палаты и разговаривает с родственниками. Работают с ними не просто профессиональные медики, а прежде всего-профессиональные психологи", – отметила автор видеоблога.

Проблема в том, что он один в поле воин. Его коллеги боятся свидетельствовать из-за страха потерять работу, а документально взятки и неофициальная благотворительная помощь никак не учитывались,

– объяснила Мартынюк.

"Этот замкнутый круг трудно разорвать. В основном люди психологически зависимы от врачей и боятся проявить сомнение. Действительно, когда на кону здоровье или жизнь – не до борьбы с коррупцией. Просто не теряйте бдительности и не бойтесь задавать врачам неудобных вопросов. Иначе систему не изменить", – подытожила она.

Смотрите видео полного выпуска видеоблога "ЦРУ. За кадром" Татьяны Мартынюк за 24 сентября 2019: