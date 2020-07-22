Первое в Украине экологическое производство канцелярии Kiri sketch основал одессит Юрий Стешенко. На его фабрике изготавливают канцелярию из натуральных и повторно переработанных материалов: древесины, бумаги и отходов сельского хозяйства. О том, как появилась идея создать необычный бизнес – читайте дальше.

Фабрику Юрий Стешенко назвал в честь дочери Киры – Kiri sketch, рассказал основатель в эфире 24 канала.

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Мужчина более 10 лет руководил типографией. Чтобы начать собственное дело "с нуля", ему пришлось пройти специальное обучение. Сейчас на фабрике Юрия производят экологические блокноты, карандаши и ручки. Каждое изделие безопасно для здоровья и природы.

На фабрике Стешенко работает почти 20 человек. Мужчина мечтает покорить рынок Европейского Союза, ведь он уверен, что будущее – за экологией.

► Как появилась идея создания экопредприятия

Стешенко рассказал, что у него уже было предприятие, однако в другой сфере. В один момент заказов стало меньше и он решил искать возможность оптимизировать предприятие, чтобы люди не остались без работы. Это и стало причиной создания Kiri sketch.

Сама идея возникла из моих наблюдений за дочкой. Я интересовался чем она играет, что ей интересно,

– сказал Стешенко.

По его словам, сначала планировали создавать экологические деревянные игрушки. Однако, когда проанализировали рынок, поняли, что для этого нужны совсем другие рабочие мощности. Поэтому впоследствии с женой они решили все же производить канцелярию.



Экоблокноты / Фото Kiri sketch

►Из чего изготавливают экоканцелярию

На предприятии используют древесину, бумагу и отходы сельского хозяйства. Стешенко убеждал, что это точно не вредит здоровью людей, а потому считается экологически чистым продуктом.

"Они делают из отходов полиуретан, но без использования нефти. Таким образом он довольно быстро разлагается в окружающей среде и не влияет на природу и наше здоровье", – пояснил Стешенко.

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► Сырье вынуждены покупать за рубежом

Как подтвердил основатель бизнеса, большинство материала для изготовления канцелярии покупают за рубежом.

К сожалению, в Украине еще недостаточно много компаний, которые занимаются переработкой вторичного сырья. Из украинского – древесина и различная фурнитура для канцелярии,

– отметил владелец предприятия.

По словам Стешенко, конкуренции в Украине нет, но и большого спроса тоже. Именно поэтому уже в 2021 году Kiri sketch будут представлять продукцию для всего мира на крупнейшей выставке канцелярии во Франкфурте. Там почти каждый 3 стенд представляет продукцию из переработанных материалов или натурального сырья.



Блокноты из дерева / Фото Kiri sketch

► Из-за карантина пришлось развивать продажи онлайн

Владелец предприятия рассказал, что во время карантина работали хорошо, но с продажами все было очень плохо. Офлайн магазины, куда отвозили товар на продажу, не работали.

"Мы вышли онлайн, создали свой магазин. У нас есть контракт с очень большой компанией, которая занимается интернет продвижением. Они проводят все подготовительные этапы и мы запустим интернет-рекламу и будем продавать онлайн", – сказал Юрий Стешенко.