Фабрикации уголовных дел против граждан Украины в России – тревожный сигнал

На официальном сайте СБУ появилась тревожная информация о том, что контрразведка СБУ фиксирует активизацию незаконных задержаний спецслужбами РФ украинских граждан во время выездов в страну-агрессора.

В зоне повышенного риска и внимания спецслужб РФ продолжают находиться, прежде всего, военнослужащие, представители органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих структур, участники АТО (ООС), активисты и члены национально-патриотических объединений и движений. При этом объектами преступных посягательств российских спецслужб на сегодня фактически все без исключения граждане Украины, которые выезжают в РФ или оккупированных территорий с любой целью.

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Каким образом вышеуказанные категории граждан Украины попадают в поле зрения представителей вражеских спецслужб, прежде всего пограничной службы ФСБ и полиции МВД РФ?

Внутренним полусекретным Приказом МВД РФ под грифом (ДСП) для служебного пользования от 14.04.2005 г. N 047 "О некоторых мерах по усилению борьбы с экстремизмом". По сути под прикрытием борьбы с экстремизмом была создана специализированная база данных, в которую вначале вносились персональные данные российских общественных активистов и оппозиционных политиков, под названием "Сторожевой контроль" или "Сторожок". Позже в эту базу стали вносить неугодных лиц путинскому режиму, с началом весны 2014 года после нападения России на Украину и граждан Украины, в первую очередь относящихся к вышеуказанным категориям.

Решением (ЕСПЧ) Европейского суда по правам человека по делу Шимоволос против России, жалоба № 30194/09 от 21 июня 2011 г. (ECHR: Case of Shimovolos v. Russia, 2011.), признано, что указанный выше приказ МВД нарушает права и свободы, гарантированные Конвенцией ЕСПЧ. Это доказательство того, что даже в самой России, данный приказ МВД является абсолютно незаконным.

Сама база "Сторожевой контроль" активно используется различными силовиками для фабрикаций уголовных дел. Когда нет против человека никаких доказательств совершения им преступлений, но есть преступное желание его незаконно задержать, вдоволь поиздеваться над ним, сфабриковать против него уголовное дело, избить, покалечить, растоптать как личность, надолго упрятать за решетку и даже замочить, представители силовой путинской ОПГ, в основном ФСБ, заносят данные этого лица в "Сторожок".

"Сторожевой контроль" позволяет сотрудникам пограничной службы ФСБ и полиции РФ, задерживать людей и, соответственно передавать их представителям полиции, ФСБ, либо следователям следственного комитета, для фальсификации уголовных дел, санкционированных их начальством в условиях неограниченных полномочиях силовиков в нарушении конституционных и конвенционных прав граждан и свобод людей. Спектр средств, способов и видов приемов и пыток, применяемых полицейскими и ФСБшниками для выбивания нужных им показаний пыток – общеизвестен. Для них важно лишь задержать человека на основании сведений "Сторожка", передать "коллегам" на расправу, чтобы от моральных и физических пыток, заказанный человек сознался в преступлениях, которые он никогда не совершал.

Лица, сведения о которых выявляются в данной базе при прохождении паспортного контроля, для представителей погранслужбы ФСБ и полиции РФ, являются расходными материалами по совершению над ними различного насилия и фабрикаций уголовных дел. Как показывает практика, вначале лицо, занесенное в данную базу, незаконно задерживается, а руководство пункта пограничного контроля связывается с инициатором занесения в данную базу задержанного лица и ждет дальнейших указаний. Таковыми инициаторами, как правило, являются генералы ФСБ с Лубянки, либо их коллеги из региональных управлений.

Решения могут быть разными. Начиная от простого незаконного административного задержания до 3-х часов с рисованием в паспорте всяких заметок ("помечивания" на мордорском оперативном сленге), до проставления запрета на въезд на территорию РФ на различный срок, к примеру, от 3-х, или до 20 лет. Это в лучшем случае. А в худшем, сдача в полицию, избиения, запугивание, применение ничем неограниченного насилия и пыток, вероятная инвалидность, фабрикация уголовного дела и затем годы гниения и издевательств в тюрьмах Мордора в томительном ожидании включения в списки на обмен.

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Фабрикации уголовных дел против граждан Украины, необходимы руководству Кремля для решения ряда своих противоправных внешнеполитических задач:



1) сформировать в российском социуме и на международной арене негативный имидж Украины, поддержание образа врага;



2) продемонстрировать украинцев как источник ухудшения криминогенной ситуации в РФ;



3) пополнить за счет новых пленников свой "обменный фонд".

Почему в зоне повышенного риска и внимания спецслужб РФ находятся военнослужащие, представители органов власти и управления, правоохранительных и контролирующих структур, участники АТО (ООС), активисты и члены национально-патриотических объединений и движений, а также широкий спектр обычных граждан Украины?

Понятно, что представители военной и внешней разведки РФ сотрудники ФСБ и отчасти уголовного розыска МВД, как в сотрудничестве с представителями 5-й путинской колонны, так и через интернет осуществляют разведывательные мероприятия, в том числе и в соцсетях, с помощью шпионских программ по сбору персональных данных граждан Украины конфиденциального характера.

Однако, без целенаправленного "слива конфиденциальной информации" со стороны неблагонадежных представителей СБУ, вражеские силы вряд ли смогли бы получить столь значительный объем персональных данных представителей ряда социальных групп и обычных граждан Украины. Данное обстоятельство не может не свидетельствовать о необходимости реформирования СБУ и управления контрразведки, усиления режима внутренней безопасности и проведения профилактических мероприятий внутри системы.

Активизация незаконных задержаний спецслужбами РФ украинских граждан, является индикатором продолжения и возможного усиления в целом российской военной агрессии против Украины в районах, прилегающих к временно оккупированным территориям. Помимо информационной, сухопутной, экономической и пр., видов войн, Россия вероломно ведет против Украины и правовую войну. Правовая война является одним из важных признаков российской агрессии и российского вмешательства во внутренние дела Украины. Если Москвы вновь возросли аппетиты в обменном материале, значит военной и политической агрессии со стороны РФ против Украины не миновать.

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Рекомендации

Не одно преступное задержание граждан Украины не должно оставаться без внимания со стороны представителей СБУ, прежде всего контрразведки и следственных управлений. По каждому факту незаконного задержания граждан Украины на территории страны-агрессора, применения к ним пыток, фабрикаций против них уголовных дел, следователи СБУ, обязаны возбуждать уголовные дела против уличенных в этих преступлениях российских силовиков, тщательно расследовать эти преступления и объявлять виновных лиц в международный розыск по линии Интерпол. Общеизвестно, что ненаказанное зло порождает новое зло.

В отношении представителей страны-агрессора, участвующих в незаконных задержаниях, похищениях, фабрикациях уголовных дел, пытках граждан Украины, украинские правоохранительные органы и спецслужбы должны обеспечить исполнение принципа неотвратимости наказания за совершение ими вышеуказанных тяжких преступлений.

По возможности, в целях сохранения своей свободы, здоровья, финансов и жизни, а также чести и достоинства, гражданам Украины следовало-бы отказаться от посещения, как страны-агрессора, так и временно оккупированных этой "страной" украинских территорий.

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