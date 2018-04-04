Face Yourself: корейская группа BTS выпустила альбом, который сразу стал хитом
Популярная южнокорейская группа Bangtan Boys, которую также знают, как BTS, выпустила новый альбом, который сразу стал чрезвычайно популярным.
Бойзбэнд состоит из семи участников, а Face Yourself стал уже третьим по счету в списке японских альбомов группы.
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В альбоме представлено 12 треков, включая японские варианты песен, ранее выпущенных на их первом альбоме Wings и EP Love Of Yourself.
На обложке альбома Face Yourself на белом фоне изображен женский силуэт в виде цветного дыма.
За первый день в Youtube новый альбом уже прослушали больше миллиона раз.
Альбом Face Yourself можно слушать онлайн:
Источник: 24 Канал
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