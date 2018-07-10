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22:57, 6 июля
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Facebook блокирует украинских пользователей, которые обвалили рейтинг FIFA

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Facebook блокирует украинских пользователей, обвалили рейтинг FIFA
Facebook блокирует украинских пользователей, обвалили рейтинг FIFA / Фото из открытых источников

Украинские пользователи Facebook, которые поставили отрицательную оценку странице FIFA в этой же социальной сети, теперь жалуются на проблемы со своими аккаунтами.

Об этом сообщает ain.ua.

Так, часть пользователей говорят, что Facebook заблокировал их аккаунт и требует пройти повторную идентификацию. Другие завсегдатаи соцсети говорят, что они не могут «лайкать» публикации и оставлять оценки на других страницах.

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Такую ситуацию пользователи связывают с обвалом рейтинга страницы FIFA, они считают, что их причисляют к ботам или пользователям со взломанными аккаунтами, поэтому в соцсети прибегли к таким мерам.

При этом пользователь Егор Папишев считает, что это не похоже на автоматические действия социальной сети. Он считает эту ситуацию "масштабной кампанией против украинских пользователей". Он выбрал несколько подозрительных фактов: Facebook не принимает во внимание подлинность страниц, а также вводит различные ограничения для аккаунтов: повторную идентификацию, запрет «лайкать» и менять рейтинг, или же блокировать учетную запись.

Напомним, экс-игроки "Динамо" и игроки сборной Хорватии Огнен Вукоевич и Домагой Вида после матча 1/4 финала Чемпионата мира-2018 против России выложили в Instagram видео, на котором раздаются возгласы "Слава Украине!". После этого, Вукоевич был уволен с должности и исключен из делегации в России. Кроме того, дисциплинарный комитет ФИФА оштрафовал его на 15 тысяч швейцарских франков (это примерно 15 тысяч долларов США).

Поэтому украинские пользователи Facebook провели флешмоб против FIFA, понижая рейтинг сообщества.

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Теги: Техно Слава Украине скандал с хорватскими футболистами Facebook Интернет
Источник: 24 Канал
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