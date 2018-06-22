Facebook будет выпускать собственный журнал

Facebook выпустил первый номер собственного печатного журнала. Стоит отметить, что новое издание получило название Grow.

Об этом сообщает FIPP.

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Основная тема журнала – бизнес, будет выходить он 4 раза в год – каждый квартал.

Сейчас Grow доступен только в Лондоне и не всем желающим. К примеру, полистать свежий номер журнала могут посетители "элитных" залов ожидания в международном аэропорту "Хитроу". Однако издание можно прочитать в электронном варианте.

When the world’s biggest social media platform wants to associate its brand with credibility, it launches a print magazine w/ massive display bookshelves at LHR first class lounge. But wait! isn’t print dead? Didn’t Facebook kill it off? #facebook #fipp #wanifra #print #inma pic.twitter.com/OqwFI9Cz9R — JuanSenor-Innovation (@JuanSenor) 3 червня 2018 р.

Стоит отметить, что первую обложку нового журнала украсило фото Оскара Олссона – креативного директора бренда одежды Nylon.

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