Facebook будет выпускать собственный журнал
Facebook выпустил первый номер собственного печатного журнала. Стоит отметить, что новое издание получило название Grow.
Об этом сообщает FIPP.
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Основная тема журнала – бизнес, будет выходить он 4 раза в год – каждый квартал.
Сейчас Grow доступен только в Лондоне и не всем желающим. К примеру, полистать свежий номер журнала могут посетители "элитных" залов ожидания в международном аэропорту "Хитроу". Однако издание можно прочитать в электронном варианте.
Стоит отметить, что первую обложку нового журнала украсило фото Оскара Олссона – креативного директора бренда одежды Nylon.
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