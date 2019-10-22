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      Facebook-чистки: Цукерберг предупредил о вмешательстве России, Китая и Ирана в выборы в США

      7 Читати новину українською
      Компания готова бороться с фейками
      Компания готова бороться с фейками / unsplash.com

      По словам главы компании Россия, Иран и Китай собираются вмешаться в предстоящие выборы президента США в 2020 году. Он отметил, что эти страны "используют все более изощренные тактики для вмешательства в выборы".

      Цукерберг заявил, что Facebook сможет защитить США от вмешательства в выборы. Он добавил, что компания уже предупредила попытки повлиять на выборы в других странах, таких как Германия, Франция, Мексика, Бразилия и Индия.

      Интересно: Facebook закрыл в Украине мощную фабрику троллей: соцсеть удалила аккаунты Znaj.ua и Politeka

      Мы способны оперативно выявлять попытки вмешательства и принимать необходимые меры. Сейчас наши системы гораздо более усовершенствованные, чем в прошлом,
      – отметил глава Facebook.

      Чистки в Facebook

      21 октября Facebook объявила о блокировании фейковых аккаунтов из России и Ирана. Среди российских были 50 фейковых страниц в инстаграме и одна в фейсбуке. В этих аккаунтах размещали публикации о консерватизме и либерализме, расовых проблемах и проблемах ЛГБТ, а также о выборах президента США 2020 года.

      Они были нацелены на пользователей США, Северной Африки и Латинской Америки... В каждом из этих случаев люди, которые занимались этой деятельностью, координировали свои действия и использовали фейковые аккаунты, чтобы выдавать себя за других. Это и стало основанием для удаления страниц,
      – сообщили в компании.

      В Facebook связывают данные страницы с российским "Агентством интернет-расследований", так называемая "фабрика троллей".

      Американские власти обвиняют "фабрику троллей" во вмешательстве в выборы президента США 2016 года. Минфин внес организацию и ее сотрудников в список санкций. Всего под санкции попали более 20 россиян, включая бизнесмена Евгения Пригожина.

      Что известно о вмешательстве России в выборы президента США?В 2016 году перед президентскими выборами стало известно о кибератаке на Национальный комитет Демократической партии США, в результате которой в открытый доступ попали тысячи писем работников штаба Хиллари Клинтон. Разведка США узнала, что взлом осуществили две группировки российских хакеров – Cozy Bear и Fancy Bear.

      Впоследствии американские спецслужбы выяснили, что Россия вмешалась в президентскую гонку 2016 года, пытаясь обратить результаты выборов в пользу Трампа, который в итоге и стал президентом США. Россия любые обвинения отвергает.

      Расследование по этому вели Министерство юстиции США и спецпрокурор Роберт Мюллер. Последний завершил это расследование в конце марта 2019 года: в целом оно длилось два года. Также он опубликовал отчет его итогов, однако новых обвинений в документе не выдвинул.

      blog_ava
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      Автор: Михаил Года
      Теги: Новости политики Китай Иран Новости России Выборы в США Facebook
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