20:20
19 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
19°C
25°C 18°C
  • пятница
    24°C 18°C
  • суббота
    25°C 19°C
  • воскресенье
    23°C 19°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Царь-двигатель России. Золушка по-русски
Вєсті Кремля
21:32, 18 июля
Вести.UA. Винник будет преподавать Волчицеведение. Емец бежит из затопленного "Титаника"
Вєсті.UA
21:17, 18 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
20:10, сегодня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира

Facebook имеет доказательства вмешательства России в выборы в США, – Цукерберг

224 Читати новину українською
Марк Цукерберг
Марк Цукерберг / Фото из открытых источников

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг подтвердил, что Россия пыталась вмешаться в ход президентских выборов в США в 2015-2016 посредством соцсети.

Об этом создатель Facebook заявил в интервью изданию Recode.

Читайте также: Больше, чем вы могли представить: в Facebook рассказали, какие данные о пользователях собирает соцсеть

Из показаний, которые мы видели, становится вполне понятно, что Россия действительно пыталась повлиять на выборы,
– отметил Марк Цукерберг.

Он уточнил, что подозрительную активность россиян в Facebook заметил еще в 2015-м году и сообщил в ФБР.

По данным Цукерберга, такая же деятельность была зафиксирована и во время выборов 2016 года. Речь идет о российской военной разведке, которая занималась фишингом и подделкой аккаунтов.

"Когда мы видели подобную активность во время кампании 2016 года, что они пытались узнать персональную информацию людей, мы также сообщали это лицам, которые, как мы считали, оказались под угрозой. Позднее мы также обнаружили, что они создали фальшивый аккаунт и фальшивые страницы под видом DCLeaks, чтобы передать похищенную информацию журналистам", – заявил Марк Цукерберг.

Президент США Дональд Трамп после первой двусторонней встречи с президентом России 16 июля в Хельсинки в интервью американским СМИ заявил о персональной ответственности Путина за вмешательство РФ в американские выборы.

Теги: Новости России Новости США Выборы в США Новости политики Техно Facebook Марк Цукерберг
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
сегодня, 20:01 Кровавое "хлебное" перемирие: печальная статистика обстрелов и потерь на Донбассе
35
Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
сегодня, 19:02 Опасно для жизни: как не превратить Украину в выгребную яму ЕС и мира
Тетяна Бучок 157
Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
сегодня, 18:00 Як чиновники створюють райські умови для ворожих диверсантів в українському тилу
Дмитро Гнап 184
В Израиле фактически узаконили апартеид
сегодня, 17:01 В Израиле фактически узаконили апартеид
Блог Соцмережі 1046
Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
сегодня, 16:58 Айфони чи боінги не "народжуються" в селах: економічний розвиток за містами
Інститут Просвіти 245
Зимняя Олимпиада-2018: медальный зачет
 25 февраля , 11:01
Пожар в Кемерово в ТЦ "Зимняя вишня": причины, жертвы и факты трагедии
 26 марта , 16:14
Умерла Людмила Сенчина: появилась информация о причине ее смерти
 25 января , 15:38
Путин пригрозил "крайне негативной" реакцией в случае вступления Украины в НАТО
 17 июля , 07:14
Завтрак в постель на День святого Валентина: рецепты вкусных блюд от шеф-повара
 12 февраля , 09:03
Активисты отправились в дом Авакова в Киеве: видео
 11 марта , 13:43
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук