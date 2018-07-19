Facebook имеет доказательства вмешательства России в выборы в США, – Цукерберг

Основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг подтвердил, что Россия пыталась вмешаться в ход президентских выборов в США в 2015-2016 посредством соцсети.

Об этом создатель Facebook заявил в интервью изданию Recode.

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Из показаний, которые мы видели, становится вполне понятно, что Россия действительно пыталась повлиять на выборы,

– отметил Марк Цукерберг.

Он уточнил, что подозрительную активность россиян в Facebook заметил еще в 2015-м году и сообщил в ФБР.

По данным Цукерберга, такая же деятельность была зафиксирована и во время выборов 2016 года. Речь идет о российской военной разведке, которая занималась фишингом и подделкой аккаунтов.

"Когда мы видели подобную активность во время кампании 2016 года, что они пытались узнать персональную информацию людей, мы также сообщали это лицам, которые, как мы считали, оказались под угрозой. Позднее мы также обнаружили, что они создали фальшивый аккаунт и фальшивые страницы под видом DCLeaks, чтобы передать похищенную информацию журналистам", – заявил Марк Цукерберг.

Президент США Дональд Трамп после первой двусторонней встречи с президентом России 16 июля в Хельсинки в интервью американским СМИ заявил о персональной ответственности Путина за вмешательство РФ в американские выборы.