Facebook, Instagram, Tinder: украинские музеи присоединились к забавному флешмобу
В сети набирает популярность флешмоб американской кантри-певицы Долли Партон. Его смысл заключается в том, что нужно собрать четыре своих фотографии, которые бы подходили для публикации в социальных сетях: LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder.
Участие в флешмобе приняли ряд музеев Украины. Забавные фото они опубликовали на своих страницах в соцсетях.
К теме: Как звезды подхватили вирусный флешмоб от кантри-певицы – веселая подборка
Национальный музей Тараса Шевченко
Одесский художественный музей
Национальный художественный музей Украины
Музей Ивана Гончара
Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко
Херсонский областной краеведческий музей
Днепропетровский национальный исторический музей имени Яворницкого
Недавно популярным был Chair challenge челендж со стулом. Он демонстрирует, что задачу с легкостью может повторить любая женщина, а вот мужчины – нет.
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии