Facebook, Instagram, Tinder: украинские музеи присоединились к забавному флешмобу

Best men are waiting for you not on social media #DollyPartonChallenge ⠀ Mykolai Kuznetsov. The portrait of the collector Oleksandr Petrovych Russov. 1900, oil on canvas. Petro Nilus. At the ball. 1900, oil on canvas. Joseph Turtsevych. The portrait of Herasym Holovkov. 1888, oil on canvas. Danylo Kraynev. Rest after the fight. 1915, pastel on paper. #ofamcollection

