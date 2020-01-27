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      Facebook, Instagram, Tinder: украинские музеи присоединились к забавному флешмобу

      21 Читати новину українською
      Украинские музеи присоединились к забавному флешмобу / Фото из соцсетей

      В сети набирает популярность флешмоб американской кантри-певицы Долли Партон. Его смысл заключается в том, что нужно собрать четыре своих фотографии, которые бы подходили для публикации в социальных сетях: LinkedIn, Facebook, Instagram, Tinder.

      Участие в флешмобе приняли ряд музеев Украины. Забавные фото они опубликовали на своих страницах в соцсетях.

      К теме: Как звезды подхватили вирусный флешмоб от кантри-певицы – веселая подборка

      Национальный музей Тараса Шевченко

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #dollypartonchallenge

      A post shared by Музей Шевченка (@shemuseum) on

       

      Одесский художественный музей

       

      Национальный художественный музей Украины

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Де б не постили світлину, головне - це стильний впізнаваний аксесуар, як, наприклад, капелюх. Хлопці з полотен НАМУ довели це беззаперечно. #dollypartonchallenge ►Нелінгер Тетяна. Ударник-комсомолець Гужва (бетоняр тракторбуду). Поч. 1930-х рр. ►Костянтин Єлева. Голова чоловіка. Кін. 1920-х. Полотно, олія. 145х100 ►Невідомий. Розглядають креслення. Поч. 1930-х рр ►Андрій Горонович. Портрет Василя Тарновського. 1860-і рр. #колекціяnamu

      A post shared by National Art Museum of Ukraine (@namu.museum) on

      Музей Ивана Гончара

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Мемну культурі, у певному сенсі, вже можна вважати традиційною та народною. На цьому тижні на хвилі популярності мем #dollypartonchallenge На меті висміяти стереотипи про соціальні мережі: прагнення користувачів створити ідеальний образ для відповідного аккаунту. Ми підтримуємо цю акцію. Думаємо, що у будь-якій ситуації варто залишатися вірними собі та почуватися комфортно На фото: Іван Гончар #museumlife #dollypartonchallenge

      A post shared by Ivan Honchar Museum (@honchar.museum) on

      Национальный музей искусств имени Богдана и Варвары Ханенко

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      #KhanenkoMuseum #DollyParton

      A post shared by Khanenko Museum (@khanenko_museum) on

      Херсонский областной краеведческий музей

      Днепропетровский национальный исторический музей имени Яворницкого

      Недавно популярным был Chair challenge челендж со стулом. Он демонстрирует, что задачу с легкостью может повторить любая женщина, а вот мужчины – нет.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Соцсети Курьезные новости Музеи Флешмоб
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