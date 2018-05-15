Facebook массово остановил работу приложений

Facebook приостановил доступ к почти 200 приложениям на своем сайте. Сделали это в социальной сети через незащищенный доступ к личным данным пользователей.

Об этом говорится в сообщении на сайте Facebook.

В социальной сети объяснили, что те приложения, которые злоупотребляли использованием личной информации пользователей работу не восстановят. Их в компании решили полностью заблокировать.

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Полного перечня приложений, которые компания заморозили навсегда, пока нет.

Что известно о скандале с утечкой личных данных с Facebook? Недавно стало известно об утечке данных из частных профилей в Facebook. Жертвами стали более 50 миллионов страниц. Доступ к этим данным получила частная компания по анализу данных Cambridge Analytica (CA).



Это стало возможным благодаря приложению thisismydigitallife, который в 2014 году создал Александр Коган, профессор Кембриджского университета Великобритании. Приложение предлагало сотням тысяч юзеров пройти психологический тест. Кроме результатов тестирования, пользователи также позволяли обрабатывать данные о своих друзьях из соцсети. Так собрали сведения из около 50 миллионах профилей.



Информацию в Когана и выкупила Cambridge Analytica, которая работала над президентской кампанией Дональда Трампа во время выборов в 2016 году.