Facebook оценивает степень надежности своих пользователей и достоверность информации

Социальная сеть Facebook начала оценивать своих пользователей с точки зрения надежности. По словам представителя компании, разработка рейтинга надежности велась в рамках борьбы с фейковыми новостями.

Об этом сообщает The Washington Post.

Читайте также: В Microsoft зафиксировали попытки РФ вмешаться в предстоящие выборы США

Отмечается, что в 2015 году Facebook предоставила своим пользователям возможность жаловаться на содержание опубликованных в соцсети сообщений, однако многие стали злоупотреблять этой функцией.

Довольно часто люди указывают нам, что сообщение недостоверное просто потому, что оно им не нравилось или они выступали против конкретного автора,

– заявила менеджер по продуктам социальной сети Тесса Лионс.

Она также подчеркнула, что рейтинг надежности пользователей не является абсолютным показателем их репутации, а скорее отражает оценку пользователя с точки зрения одной из тысячи поведенческих характеристик, которые учитываются Facebook.

"Например, если кто-то сообщит нам, что статья фэйковая, и сотрудник, который проверяет достоверность, это подтвердит, со временем мы будем более внимательно относиться к сообщениям о недостоверности статей от этого человека, чем от того, кто без осмотра обозначает как фейковые ряд сообщений, часть из которых потом оказывается настоящими", – пояснила Лионс.

При этом представитель Facebook отказалась рассказать о других показателях и алгоритмах для определения надежности, которые соцсеть собирается использовать.