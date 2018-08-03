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Facebook останется без главного специалиста по вопросам безопасности

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Facebook останется без главного специалиста по вопросам безопасности
Facebook останется без главного специалиста по вопросам безопасности / Фото из свободных источников

Главный сотрудник по вопросам безопасности Facebook Алекс Стамос заявил, что в этом месяце уйдет из компании. А всего день назад он от лица соцсети сообщил, что Facebook обнаружила злоумышленников, которые через платформу продолжают манипулировать политическими дискуссиями в США.

Об этом сообщает The Verge.

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На замену Стамосу никто не придет. Facebook распустила команду по безопасности и перевела ее членов в другие подразделения.

Мы не назначим нового главного сотрудника по вопросам безопасности, так как ранее в этом году перевели инженеров безопасности, аналитиков, исследователей и других специалистов в команды по продуктам и разработке, чтобы более эффективно справляться с угрозами безопасности,
– заявил представитель компании.

17 августа станет последним днем Стамоса в Facebook. После этого он будет преподавать и проводить исследования в Стэнфордском университете. Главный операционный директор компании Шерил Сандберг заявила, что ждет дальнейшего сотрудничества с ним. Согласно мартовской публикации The New York Times, увольнение Стамос запланировал еще в прошлом году.

Кто такой Алекс Стамос?Стамос известен как один из немногих топ-менеджеров Facebook, которые постоянно проявляют желание решать проблемы социальной сети вместе с людьми, которые не работают в компании. Он часто общался с репортерами в Twitter и делал крайне откровенные заявления. Facebook наняла Стамоса в 2015 году. До этого он работал на аналогичной должности в Yahoo, но покинул компанию, когда узнал, что она разработала для американского правительства систему сканирования электронной почты.

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Теги: Техно Facebook Кибербезопасность Соцсети Интернет
Источник: 24 Канал
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