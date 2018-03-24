23:50
24 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
-12°C
2°C -13°C
  • воскресенье
    3°C -14°C
  • понедельник
    4°C -6°C
  • вторник
    5°C -3°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Веселая жизнь россиян. Собчак получила от Навального
Вєсті Кремля
22:10, сегодня
Вести.UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко с того света.
Вєсті.UA
18:37, сегодня
Как российские инвесторы воруют
ЦРУ
23:20, 22 марта
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Магия виниловых пластинок
Згадати все
01:27, 23 марта
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ЗАДЕРЖАНИЕ САВЧЕНКО RYANAIR НОВОСТИ РОССИИ

Facebook потерял 58 миллиардов долларов за неделю из-за скандала

211 Читати новину українською
Facebook потерял 58 миллиардов долларов за неделю
Facebook потерял 58 миллиардов долларов за неделю

За последнюю неделю акции Facebook подешевели на 58 миллиардов долларов. Это произошло из-за масштабной утечки данных пользователей. Стоимость акций Facebook упала с 176,8 долларов в понедельник до 159,3 долларов в пятницу вечером.

Основатель компании Марк Цукерберг подтвердил информацию и извинился за утечку, от которой пострадали 50 миллионов пользователей Facebook. Однако извинения не остановили инвесторов от продажи акций Facebook, поэтому обозреватели могут лишь предполагать, насколько большими могут быть дальнейшие потери гиганта соцмедиа, сообщает BBC.

Читайте также: Скандал вокруг крупнейшей утечки данных в Facebook: кто виноват и как это стало возможным?

То, что в 2014 году благодаря опросу через Facebook были собраны личные данные других пользователей и их друзей без ведома и первых, и вторых, вызвало возмущение рекламодателей. Со среды Mozilla и Commerzbank приостановили свою рекламу в соцсети. В пятницу предприниматель и изобретатель Илон Маск удалил страницу Tesla и SpaceX из Facebook.

Стоит отметить, что после выхода на рынок в 2012 году цена одной акции Facebook составляла 38 долларов, а рыночная стоимость компании была на уровне 104 миллиарда долларов. Благодаря стабильному росту количества пользователей и ведущей позиции на рынке цифровой рекламы, стоимость акций также росла, и в феврале 2018 составляла 190 долларов.

Читайте также: Что такое BFF: действительно ли аббревиатура проверяет надежность профиля в Facebook

Теги: Facebook Техно Информационные технологии
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
сегодня, 09:20 Переход на летнее время 2018: когда переводят часы в Украине
50094
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук