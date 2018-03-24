Facebook потерял 58 миллиардов долларов за неделю из-за скандала

За последнюю неделю акции Facebook подешевели на 58 миллиардов долларов. Это произошло из-за масштабной утечки данных пользователей. Стоимость акций Facebook упала с 176,8 долларов в понедельник до 159,3 долларов в пятницу вечером.

Основатель компании Марк Цукерберг подтвердил информацию и извинился за утечку, от которой пострадали 50 миллионов пользователей Facebook. Однако извинения не остановили инвесторов от продажи акций Facebook, поэтому обозреватели могут лишь предполагать, насколько большими могут быть дальнейшие потери гиганта соцмедиа, сообщает BBC.

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То, что в 2014 году благодаря опросу через Facebook были собраны личные данные других пользователей и их друзей без ведома и первых, и вторых, вызвало возмущение рекламодателей. Со среды Mozilla и Commerzbank приостановили свою рекламу в соцсети. В пятницу предприниматель и изобретатель Илон Маск удалил страницу Tesla и SpaceX из Facebook.

Стоит отметить, что после выхода на рынок в 2012 году цена одной акции Facebook составляла 38 долларов, а рыночная стоимость компании была на уровне 104 миллиарда долларов. Благодаря стабильному росту количества пользователей и ведущей позиции на рынке цифровой рекламы, стоимость акций также росла, и в феврале 2018 составляла 190 долларов.

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