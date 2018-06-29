Facebook протестировал лазерную пушку, которая умеет "стрелять" интернетом
Корпорация Facebook провела успешные испытания лазерной пушки, которая может распространять беспроводной интернет в небе над Калифорнией.
Об этом сообщает Business Insider.
Эту лазерную пушку установили на борту небольшого самолета Cessna. Для эксперимента задействовали два компонента: лазерный коммуникационный терминал воздушного базирования, который установили на самолете, и наземную оптическую станцию, которая соединялась с лазером с земли.
Читайте также: Сервис Google Maps претерпел существенные изменения: фото
Таким образом Facebook смог достичь установления скоростного интернета между самолетом и наземной станцией за 9 километров от него. Скорость передачи данных по такому соединению достигла 10 гигабит.
Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно