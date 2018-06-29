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Телеканал новостей 24 Новости Интернет

Facebook протестировал лазерную пушку, которая умеет "стрелять" интернетом

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Facebook протестировал лазерную пушку, которая умеет "стрелять" интернетом
Facebook протестировал лазерную пушку, которая умеет "стрелять" интернетом / Фото из открытых источников

Корпорация Facebook провела успешные испытания лазерной пушки, которая может распространять беспроводной интернет в небе над Калифорнией.

Об этом сообщает Business Insider.

Эту лазерную пушку установили на борту небольшого самолета Cessna. Для эксперимента задействовали два компонента: лазерный коммуникационный терминал воздушного базирования, который установили на самолете, и наземную оптическую станцию, которая соединялась с лазером с земли.

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Таким образом Facebook смог достичь установления скоростного интернета между самолетом и наземной станцией за 9 километров от него. Скорость передачи данных по такому соединению достигла 10 гигабит.

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Теги: Техно Новости США Facebook Интернет
Источник: 24 Канал
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