Facebook протестировал лазерную пушку, которая умеет "стрелять" интернетом

Корпорация Facebook провела успешные испытания лазерной пушки, которая может распространять беспроводной интернет в небе над Калифорнией.

Об этом сообщает Business Insider.

Эту лазерную пушку установили на борту небольшого самолета Cessna. Для эксперимента задействовали два компонента: лазерный коммуникационный терминал воздушного базирования, который установили на самолете, и наземную оптическую станцию, которая соединялась с лазером с земли.

Читайте также: Сервис Google Maps претерпел существенные изменения: фото

Таким образом Facebook смог достичь установления скоростного интернета между самолетом и наземной станцией за 9 километров от него. Скорость передачи данных по такому соединению достигла 10 гигабит.

Больше новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно