Facebook сканирует личные сообщения пользователей своего мессенджера, – СМИ

Компания Facebook сканирует личные сообщения пользователей приложения Messenger. Так, компания проверяет сообщения на наличие оскорбительного контента, используя те же инструменты, что и в публичных постах.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Когда вы отправляете фото в программе Messenger, наши автоматические системы сканируют его с помощью технологии соответствия фотографий для выявления изображений издевательства над детьми", – сказала пресс-секретарь Facebook Messenger.

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Кроме того, Facebook Messenger сканирует на наличие вирусов ссылки, которые пересылают пользователи.

"Facebook разработал эти инструменты для того, чтобы мы могли быстро останавливать оскорбительное поведение на платформе", – добавила представительница компании.

При этом отмечается, что Facebook сканирует и тексты сообщений. Так, по словам представительницы компании, весь контент должен соответствовать "стандартам сообщества".

В то же время в Facebook заверили, что не используют информацию из переписки для рекламы.

Стоит отметить, что для того, чтобы предотвратить просмотр личной информации, пользователи Facebook должны включить в настройках зашифрованный вариант переписки. Эта функция шифрует два конца коммуникации своих пользователей. Похожая модель шифрования существует в другом чат-приложении Facebook – WhatsApp.

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг сообщил, что все 2,2 миллиарда пользователей социальной сети могут предположить, что их публичные данные могут быть под угрозой постороннего вторжения. Разработчик Facebook объяснил, что источником такой уязвимости является функция поиска в соцсети, которая позволяет любому искать пользователей с помощью электронной почты или номеров телефонов. Изменить это можно в соответствующей опции в разделе безопасности.

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"Я бы предположил, что настроить этот параметр могут те, кто имеет определенный доступ к вашей публичной информации", – рассказал Цукерберг, сообщает The Next Web.