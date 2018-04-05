21:40
5 апр 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
11°C
15°C 8°C
  • пятница
    16°C 9°C
  • суббота
    10°C 3°C
  • воскресенье
    15°C 2°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Смертоносная дрель Путина. Кто под маской Кирилла
Вєсті Кремля
23:45, 4 апреля
Вести.UA. Негаданный кумир Ляшко. Ветеран политики без косы
Вєсті.UA
22:32, 4 апреля
Мы рискуем потерять киностудию Довженко: как разворовывают имущество под разговоры о возрождении
ЦРУ
09:30, 4 апреля
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 марта
Вспомнить все. Ан-225 Мрия: украинский гигант
Згадати все
21:42, 2 апреля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ИВАН БУБЕНЧИК Е-ДЕКЛАРИРОВАНИЕ НАЗАР ХОЛОДНИЦКИЙ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Facebook сканирует личные сообщения пользователей своего мессенджера, – СМИ

29 Читати новину українською
Facebook сканирует личные сообщения пользователей Messenger
Facebook сканирует личные сообщения пользователей Messenger / Фото из свободных сетей

Компания Facebook сканирует личные сообщения пользователей приложения Messenger. Так, компания проверяет сообщения на наличие оскорбительного контента, используя те же инструменты, что и в публичных постах.

Об этом сообщает Bloomberg.

"Когда вы отправляете фото в программе Messenger, наши автоматические системы сканируют его с помощью технологии соответствия фотографий для выявления изображений издевательства над детьми", – сказала пресс-секретарь Facebook Messenger.

Читайте также: В Facebook произошла массовая чистка аккаунтов фабрики троллей

Кроме того, Facebook Messenger сканирует на наличие вирусов ссылки, которые пересылают пользователи.

"Facebook разработал эти инструменты для того, чтобы мы могли быстро останавливать оскорбительное поведение на платформе", – добавила представительница компании.

При этом отмечается, что Facebook сканирует и тексты сообщений. Так, по словам представительницы компании, весь контент должен соответствовать "стандартам сообщества".

В то же время в Facebook заверили, что не используют информацию из переписки для рекламы.

Стоит отметить, что для того, чтобы предотвратить просмотр личной информации, пользователи Facebook должны включить в настройках зашифрованный вариант переписки. Эта функция шифрует два конца коммуникации своих пользователей. Похожая модель шифрования существует в другом чат-приложении Facebook – WhatsApp.

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг сообщил, что все 2,2 миллиарда пользователей социальной сети могут предположить, что их публичные данные могут быть под угрозой постороннего вторжения. Разработчик Facebook объяснил, что источником такой уязвимости является функция поиска в соцсети, которая позволяет любому искать пользователей с помощью электронной почты или номеров телефонов. Изменить это можно в соответствующей опции в разделе безопасности.

Читайте также: Утечка данных с Facebook: Цукерберг рассказал важную деталь

"Я бы предположил, что настроить этот параметр могут те, кто имеет определенный доступ к вашей публичной информации", – рассказал Цукерберг, сообщает The Next Web.

Теги: Интернет Техно Марк Цукерберг Facebook
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
сегодня, 21:03 Стартовали продажи бюджетного смартфона Panasonic Eluga Ray 550: характеристики, цена
96
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
сегодня, 20:00 Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
Яніна Ткачук 284500
Побелка бордюров по весне – советская традиция лживой эстетики
сегодня, 17:01 Побелка бордюров по весне – советская традиция лживой эстетики
Лев Парцхаладзе 1284
Победить Путина и выжить: что делать семьям военных
сегодня, 15:55 Победить Путина и выжить: что делать семьям военных
Олексій Годзенко
Украине повезло с врагом
сегодня, 15:02 Украине повезло с врагом
Блог Соцмережі 2935
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук