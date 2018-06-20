13:45
20 июнь 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
25°C
26°C 18°C
  • четверг
    27°C 16°C
  • пятница
    28°C 15°C
  • суббота
    15°C 12°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Российская мошкара. Вечно молодые пенсионеры
Вєсті Кремля
22:57, 19 июня
Вести.UA. Супермен Аваков. Странное законотворчество Барны
Вєсті.UA
22:25, 19 июня
Что изменилось после года тайны янтарной дела Розенблатта
ЦРУ
09:00, сегодня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 июня
Вспомнить все. Иностранцы за железным занавесом
Згадати все
22:20, 19 июня
Телеканал новостей 24 Новости Интернет

Facebook тестирует очень крутую разработку, которая может улучшить неудачные фото

33 Читати новину українською
Facebook тестирует функцию, которая может "открывать" глаза на фото
Facebook тестирует функцию, которая может "открывать" глаза на фото / techcrunch.com

Социальная сеть Facebook провела эксперимент с искусственным интеллектом, который умеет "открывать" глаза людям на снимках.

Об этом сообщает Tech Crunch.

ИИ тестировали на фото с открытыми глазами, чтобы нейросеть научилась понимать, как выглядит человеческое лицо, и что это является наиболее удачным результатом ретуши.

Читайте также: Viber получил интересную и уникальную функцию

Так, во время обучения система смогла распознавать характеристики глаз, а также учитывать различные факторы, например, позу человека и освещение.

Интересно, что обычные пользователи в большинстве случаев не смогли заметить, что искусственный интеллект "открыл" глаза людей. В 54% случаев они были уверены, что глаза на фотографиях так и были открытыми.

Facebook тестує дуже круту розробку
Последнее фото – работа искусственного интеллекта

 

На коллаже изображены фото людей: первое – хорошее фото, второй снимок – с закрытыми глазами, третья картинка – результат работы в Photoshop и четвертое – результат работы ИИ.

Как видно на фото, разработка Facebook делает более реалистичный результат, чем Photoshop.

Для работы нейросети нужен снимок конкретного человека с открытыми глазами. При этом осложнения у ИИ могут возникнуть из-за очков, некоторых вариантов прически или непривычной позы.

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно

Теги: Техно Facebook Интернет
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
сегодня, 12:01 Антикоррупционный суд: к чему готовиться обычным гражданам
Юрій Радзієвський 1420
Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
сегодня, 10:12 Будущее за современными видами транспорта, – Омелян о Hyperloop
193
Крафтовые настойки: как 200 лет назад в Украине зародилось уникальное ремесло
сегодня, 13:05 Крафтовые настойки: как 200 лет назад в Украине зародилось уникальное ремесло
98
Странный пожар и раскаяние звездного хулигана – нефутбольные интересности ЧМ-2018
сегодня, 09:30 Странный пожар и раскаяние звездного хулигана – нефутбольные интересности ЧМ-2018
186
Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
сегодня, 08:48 Многие мужчины Луганска пошли воевать от полной бедности
Ольга Черненко 1247
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук