Facebook тестирует очень крутую разработку, которая может улучшить неудачные фото

Социальная сеть Facebook провела эксперимент с искусственным интеллектом, который умеет "открывать" глаза людям на снимках.

Об этом сообщает Tech Crunch.

ИИ тестировали на фото с открытыми глазами, чтобы нейросеть научилась понимать, как выглядит человеческое лицо, и что это является наиболее удачным результатом ретуши.

Читайте также: Viber получил интересную и уникальную функцию

Так, во время обучения система смогла распознавать характеристики глаз, а также учитывать различные факторы, например, позу человека и освещение.

Интересно, что обычные пользователи в большинстве случаев не смогли заметить, что искусственный интеллект "открыл" глаза людей. В 54% случаев они были уверены, что глаза на фотографиях так и были открытыми.



Последнее фото – работа искусственного интеллекта

На коллаже изображены фото людей: первое – хорошее фото, второй снимок – с закрытыми глазами, третья картинка – результат работы в Photoshop и четвертое – результат работы ИИ.

Как видно на фото, разработка Facebook делает более реалистичный результат, чем Photoshop.

Для работы нейросети нужен снимок конкретного человека с открытыми глазами. При этом осложнения у ИИ могут возникнуть из-за очков, некоторых вариантов прически или непривычной позы.

Больше публикаций, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно