Facebook удалил тысячи страниц: некоторые из них российские, которые писали об Украине

Из социальных сетей Facebook и Instagram удалили 2 632 страницы, групп и профилей из-за "скоординированного недостоверного поведения". Все страницы были связаны с Россией, Ираном, Македонией и частично признанным Косово.

В Facebook не нашли никаких связей между действиями этих страниц. Все же все они использовали подобную тактику. Неизвестные создавали в сети профили, которые вводят в заблуждение других о том, кем они являются и чем занимаются.

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В Facebook постоянно работают над пресечением таких действий, поскольку не хотят, чтобы социальную сеть использовали для манипулирования людьми.

Отдельно удалили 1907 страниц, которые связаны с Россией. Эти страницы рассылали спам. Часть из них публиковала информацию, связанную с украинской политикой, боевыми действиями на востоке Украины, "украинским патриотизмом", вопросом переселенцев, украинскими военными, ситуацией в аннексированном Крыму и коррупцией.

К слову, администрация соцсети признала, что хранила пароли к учетным записям миллионов пользователей в незашифрованном виде. Речь идет о сотнях миллионов пользователей приложения Facebook Lite, десятках миллионов пользователей Facebook, а также десятках тысяч пользователей Instagram.