Facebook вводит новую полезную функцию
В социальной сети Facebook вскоре появится новая полезная функция – голосовые сообщения, которые можно будет публиковать в "историях" на фоне цветного фона или фотографий.
Об этом пишет TechCrunch.
Кроме того, в Facebook появится возможность сохранять Stories в архиве, который будет создан по тому же принципу, как и Instagram, — то есть все посты будут автоматически попадать туда через 24 часа после публикации в основной ленте.
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Эта новая функция пока доступна в тестовом режиме для пользователей из Индии, но уже скоро она станет доступной для всех пользователей.
Источник: 24 Канал
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