Facebook вводит новую полезную функцию

В социальной сети Facebook вскоре появится новая полезная функция – голосовые сообщения, которые можно будет публиковать в "историях" на фоне цветного фона или фотографий.

Об этом пишет TechCrunch.

Кроме того, в Facebook появится возможность сохранять Stories в архиве, который будет создан по тому же принципу, как и Instagram, — то есть все посты будут автоматически попадать туда через 24 часа после публикации в основной ленте.

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Эта новая функция пока доступна в тестовом режиме для пользователей из Индии, но уже скоро она станет доступной для всех пользователей.