Facebook забанил художника из Киева, который создал жесткие плакаты к ЧМ по футболу в России

Киевлянин Андрей Ермоленко нарисовал альтернативные плакаты Чемпионата по футболу и разместил их в социальной сети. И вскоре за такую критику его забанили в Facebook.

Об этом он сообщил Максим Соловьев на своей странице в Facebook.

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На своих плакатах художник воплотил деятельность России за последние несколько лет – это и зеленые человечки, войны, катастрофа рейса MH-17, полицейские пытки и окровавленный "Забивака" – талисман российского Чемпионата.

Максим Соловьев написал обращение в Facebook, в котором попросил разблокировать украинского художника Ермоленко.

Дорогой Facebook! С огромной печалью я узнал, что известный украинский художник Андрей Ермоленко был запрещен из-за его протестного искусства о Чемпионат мира по футболу 2018 года. Это неприемлемая атака на демократические ценности и свободы слова и выражения,

– говорится в его заметке.

Он добавил, что Facebook не является местом дискриминации и политической цензуры.

Благодаря поддержке подписчиков страницу Андрея Ермоленко в Facebook уже разблокировали.