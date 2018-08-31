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Facebook запустил два интересных сервиса: для чего они

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Facebook запустил сервисы Watch и Creator Studio
Facebook запустил сервисы Watch и Creator Studio / Фото из открытых источников

Вчера, 30 августа, социальная сеть Facebook открыла собственную видеоплатформу всему миру. Watch уже год функционирует в США и, по последним данным, около 50 миллионов американцев смотрят хотя бы одну минуту видео из Watch ежемесячно.

Об этом сообщается в официальном блоге Facebook.

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Однако, согласно исследованию The Diffusion Group, половина американских пользователей Facebook никогда не слышала о платформе, еще четверть слышала, но никогда ничего там не смотрела. Около 21% пользователей просматривают Facebook Watch ежемесячно, 14% – каждую неделю, и только 6% пользователи соцсети используют новый сервис ежедневно.

Несмотря на мировые амбиции Facebook как стриминговой платформы с профессиональным видео, получится ли у нее достичь желаемого – большой вопрос.

Facebook запустила платформу Creator Studio
Facebook запустила платформу Creator Studio

Одновременно с Facebook Watch компания также открыла Creator Studio для всех издателей и контент-мейкеров по всему миру. Creator Studio – это аналог одноименного инструмента от YouTube, который позволит создавать видеоматериалы, анализировать их эффективность и взаимодействовать с аудиторией на всех площадках экосистемы Facebook.


В Creator Studio появились новые функции

А чтобы еще больше привлечь издателей, Facebook добавил новые фишки для монетизации авторских видео. Создатели контента теперь смогут добавлять в ролики рекламные вставки – инструмент называется Ad Breaks. Пока функция доступна проектам из США, Ирландии, Великобритании, Австралии и Новой Зеландии. Еще 22 страны получат доступ в сентябре.

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Теги: Техно Интернет Facebook
Источник: 24 Канал
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