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Файне Місто-2018: "экспансия" финнов в Украине

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Финская певица Tarja порадует фестивальщиков Файного Міста
Финская певица Tarja порадует фестивальщиков Файного Міста / Промо Файне Місто

Тернополь в этот год в шестой раз примет у себя фестиваль Файне Місто – территорию свободных людей. За время существования фестиваля на его сцене уже успели побывать звезды мирового масштаба. В 2018 будет не менее грандиозно. Причем в этом году возглавляют лайн-ап фестиваля сразу два музыкальных коллектива из Финляндии.

О подробностях выступлений именитых музыкантов нынешнего фестиваля в эксклюзивном комментарии сайту "24" рассказал один из организаторов фестиваля "Файне Місто" Ростислав Плахцинский.

Он рассказал, в частности, что "Файне Місто" имеет немало "плюсов", на которые обращают внимание приглашенные хедлайнеры.

В первую очередь, это выступления таких легенд мировой сцены, как Poets of the Fall, Skindred, Guano Apes и многих других. Кроме того, наш фестиваль вошел в ассоциацию европейский фестивалей EFFE, что является весомым показателем для мировых артистов,
– отметил Плахцинский.

Украина любит финских музыкантов

На самом деле, отметил организатор, сложнее было выбрать хэдлайнера, каторый бы нравится посетителям фестиваля. Работают на Файном здесь, как обычно: контактируют с менеджерами хедлайнеров и ждут подтверждения их гастрольного графика.

Мы точно знаем, что выступления Rasmus, Taria, Oomph будут незабываемыми как для посетителей фестиваля, так и для Украины. Каждый хедлайнер обязательно исполнит хиты, которые принесли им мировое признание и которые любят их фанаты. Полный плейлист мы еще ждем, но из того перечня, что имеем сейчас, можем говорить, что это будет мощно,
– уточнил Плахцинский.

Финны "наступают"

Почему так много финнов? – спросил сайт "24". На что получили напоминание – в прошлом году на Файном тоже выступал финский коллектив Poets of the Fall.

"При выборе хедлайнеров мы учитываем пожелания наших посетителей и так есть, что они направлены на финские коллективы. Также всегда стараемся брать группы из других стран. Например, в этом году один из хедлайнеров – это немецкий коллектив Oomph! Да и на других сценах у нас представлены различные страны", – рассказал Ростислав Плахцинский.

Тарья любит Украину

Выступление в Киеве Tarja Turunen в декабре прошлого года было специальной рождественской программой, а на Файному Місті будет фестивальный сет из лучших хитов, заверил организатор.

"Мы уже видим по реакции наших посетителей, что не прогадали, и ее с нетерпением ждут тысячи поклонников", – отметил Плахцинский.

Еще бы! Tarja Turunen – это голос из топ-5 академических вокалов мира. Это голос, который охватывает три октавы в регистре лирического сопрано. Именно этот голос был украшением группы Nightwish до 2005 года. И этот голос мы вживую услышим 20 июля на Main Stage фестиваля Файне Місто.

Что касается других именитых хедлайнеров Файного Міста-2018 – Rasmus и Oomph! – эти ребята тоже не впервые в Украине. И вы сможете насладиться их впечатляющими выступлениями этим летом, посетив Файне Місто в Тернополе. Билеты на фестиваль здесь.

Теги: LifeStyle Новости Украины Публикации Музыка Фестивали
Источник: 24 Канал
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