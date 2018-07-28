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"Файне місто"-2018: самые захватывающие выступления музыкантов

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Кто "зажигал" "Файне місто"
Кто "зажигал" "Файне місто" / Vova Moon

Фестиваль "Файне місто" в Тернополе своей бешеной энергетикой в этом году зарядили такие мировые "монстры" как The Rasmus, Tarja и OOMPH! Но не только они оставили в душах меломанов россыпь ярких впечатлений.

Мы спросили у фестивальщиков и составили на основе их отзывов и наших личных впечатлений топ самых удачных и самых ожидаемых выступлений нынешнего "Файного міста".

The Rasmus

Поклонники "расмусов" на фесте составили две категории меломанов: кто влюблен в их бархатно-терпкую мистическую романтику еще с 8-9-10 класса и те, кто собственно на фесте открыли для себя группу.

Файне-2018, Расмус
The Rasmus выкладывались на 200%

Но все зрители-слушатели отметили полную самоотдачу музыкантов на сцене, им сразу веришь, и хочется пойти следом в те дали, в которые зовет музыка.

Файне-2018, Расмус
The Rasmus были в восторге от "файной" публики

Словом, у группы теперь значительно увеличилось количество украинских фанов. Это и сами "расмусы" почувствовали: "Thank you for the Looooove!" – написали The Rasmus после выступления на "Файному місті".

The Rasmus на "Файном"

Oomph!

Мощные немецкие ребята подтвердили свое амплуа сокрушительного харизматичного драйва на сцене: под них хотелось постоянно танцевать, прыгать, отрываться. Они зажгли и кайфонули, как никто!

Файне-2018
Под Oomph! хочется отрываться до бескинечности

"Настоящая немецкая музыкальная машина", – сказал один из фестивальщиков, признавшись, что впервые открыл для себя "умфов", и это одно из невероятных открытий "Файного"-2018.

Файне-2018 Oomph!
Dero из Oomph! – как всегда неутомимый, яркий и драйвовый

Как "зажигали" Oomph!

Tarja

Нежная, лиричная, волнующая, острая, беспощадная, мощная, драйвовая – это все о Тарье. Она разная, и в этом ее "изюминка".

Файне-2018, Тарья
На "Файном" Tarja предстала в суровом кожано-рокерском образе

Тарья довольно частый гость на украинских концертных и фестивальных площадках. И это прекрасно. И мы хотим еще!

Файне-2018, Тарья
Всегда желанная гостья Tarja

Onuka

Наталья с компанией уже давно стали иконой музыкальной моды, вкуса и аутентичности. Onuka обожают тысячи украинских меломанов. И "Файне місто" просто стало еще одним доказательством этого.

Файне-208, Онука

Если вы бывали на ее концертах – вам не надо ничего объяснять. Если не бывали – мы попытались передать в фото и видео энергетику и драйв не похожей ни на кого музыки Onuka.

Файне -2018, Онука

Onuka доставила фанам кайф

Vivienne Mort

Когда-то на одном из фестов несколько лет назад после своего выступления фронт-вумен "вивьен-мортов" Даниэла сказала, глядя на толпу поклонников под сценой: "Теперь я знаю, что моя музыка интересна и нужна". О, да!

Вы никогда не спутаете Vivienne Mort ни с кем, всего раз услышав их. От этой музыки с ума сходят, впадают в транс, смеются и плачут и подростки, и взрослые мужчины (своими глазами видели!). Vivienne Mort – это искренняя неподдельная эмоция на сцене. Она рассказывает в музыке о том, что и ее саму волнует. Это новая украинская музыка, которой хочется больше, и которой хочется делиться с миром.

Лиричная и искренняя Даниэла и Vivienne Mort

Bloom Twins

Перспективность девочек-близнецов родом с Киевщины уже признали в Великобритании – именно там музыканты ныне живут и работают, и, собственно, Bloom Twins – британская группа. Они создают очень качественную и небанальную музыку – дарк-поп по их собственному определению.

Дарк-поп от Bloom Twins

Несмотря на довольно юный возраст, артистки уже умеют зажечь многотысячную публику. Ну, и именно потому, что они украинки по происхождению – на "Файном" их полюбили еще больше. И продолжат любить дальше.

Файне місто Блум твінс
Украинские британки Bloom Twins  

Хамерман Знищує Віруси

Эти ребята в этом году навели "шороху" на фестивале PortoFranko в Ивано-Франковске – после их выступления местный мэр взялся освящать сцену, серьезно!

"Файне" не такое "зашоренное", как некоторые мэры, поэтому "хамерманов" радостно приветствовали, отрывались и кайфовали под их музыку. Костюмы, как и всегда у этих артистов, были в ударе, и "в десяточку". "Музыкальная инквизиция" – так они себя назвали.

Хамерман Знищує Віруси в роли "музыкальной инквизиции"

Читайте также: "Файне місто"-2018: чем порадовали, поразили, а чем – разочаровали

Фото: Григорий Дуброва, Vova Moon

Видео: Мирослав Ксенз

Автор: Янина Ткачук
Теги: Новости Украины LifeStyle Музыка Публикации Фестивали
Источник: 24 канал
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