Файне Місто приглашает в виртуальный тур

В этом году организаторы фестиваля Файне Місто позаботились о Файних Людях (будущих посетителях фестиваля) – и представили виртуальный тур по Файному Місту, а не обычную карту – чтобы лучше ориентироваться в фестивале еще до того, как на него попадете.

Гулять по фестивалю можно уже сейчас, посетив эту страницу. Здесь вы найдете размещение всех фестивальных объектов, описание локаций, программу и еще много интересного.

А встретиться в офлайне, послушать много прекрасной музыки, принять участие в фестивальных мероприятиях можно будет 19 июля на Территории Свободных Людей.

До 7 июня организаторы пообещали опубликовать полную программу фестиваля.

Детали о фестивале, однодневные и билеты на все дни фестиваля, абонементы в платный палаточный городок, паркинг можно приобрести на сайте фестиваля.

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