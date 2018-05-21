Файне Місто и революция: чем удивит фестиваль в 2018-ом

Международный музыкальный фестиваль Файне Місто – уже не просто музыкальный фестиваль, это – Город Свободных людей с собственной архитектурой, гражданами, законами и даже органами местного самоуправления. Поэтому организаторы заявили об изменениях и новинках, которые ждут нынешних фестивальщиков.

Как рассказал соорганизатор фестиваля "Файне Місто" Владимир Пасяка, всем нынешним изменениям фест обязан лишь "Файним Людям" и фестивальной атмосфере, которую они создают: "Мы и в дальнейшем остаемся музыкальным фестивалем, просто вносим некоторые коррективы. В свою очередь дополняем и развиваем идею фестиваля как отдельного города, некого "Файного Міста" – города свободных людей. Города, где каждый забывает обо всех своих повседневных проблемах и может переселиться в мир счастья, любви и добра".

Каждому – по паспорту

При входе на фестиваль каждый житель "Файного Міста" получит паспорт "Файної Людини". Что он дает? При его наличии каждый может легализовать свое семейное положение независимо от расы, вероисповедания, пола, образования и цвета волос в местном ЗАГСе.

Также в паспорте будет указана вся необходимая и полезная информация для отдыха в "Файному Місті"": расписание выступления артистов, расположение всех улиц и районов фестиваля, информация о развлечениях, конкурсах, праздниках Файного Міста, интересный квест, пройдя который посетители получат приятный бонус от фестиваля и еще много других приятных и интересных событий.

Своя Конституция и законы

Главный законодательный орган – это Міністерство Файних Справ. Здесь будут определяться законы и правила, по которым будет жить Місто Вільних Людей. Все Файні Люди, которые заходят в Министерство, становятся Файними Міністрами. А чтобы решение дел не стало рутиной, на территории Министерства будет работать Трибют Сцена.

Единственным законом, который будет оставаться неизменным на Місто Вільних Людей – это Конституция Файного Міста (правила пребывания на фестивале), за соблюдением которого будет следить Патруль Файного Настрою.

Каждый житель может вносить свои идеи, пожелания и замечания относительно организации города. Для этого надо обратиться в городскую Ратушу – главный исполнительный орган в центре фестиваля, откуда осуществляется управление. К каждому совету и решению городская Ратуша будет прислушиваться и реализовывать хорошие идеи для улучшения качества жизни в городе.

Отдельные районы, кварталы и жилые массивы

За шесть лет Файне Місто превратился в крупный мегаполис отдыха, развлечений и досуга.

Каждая сцена будет находиться в своем микрорайоне:

Main Stage в Старом Городе

Dark Stage в Промзоне,

Light Stage в Чайна Тауне,

Кроме сцен ключевыми локациями являются:

Файный Бич: UFO Stage, бассейны, пляж, лаундж-зона, спорт зона, аттракционы,

Централ Парк: амфитеатр, библиотека, лаундж-зона,

Площадь Рынок: хендмейд-ярмарка и уличная еда,

Беверли-Хиллз – платный палаточный городок,

Сайлент-Хилл – бесплатный палаточный городок.

Регги Сцена станет главным фестивальным Храмом, где каждый житель сможет окунуться в мир любви, мира и добра.

Кроме вышеупомянутого, к услугам Файних Людей в Файному Місті велопрокат, кинотеатр, литературная сцена, лектории, уличный театр, детская и игровая зоны, караоке, мастер-классы и даже салон красоты.

И сразу несколько праздников и немало хедлайнеров

Не обойдется Файне Місто и без городских праздников и карнавалов. В течение фестиваля жители отпразднуют День Города, День Конституции и День Файних Людей.

Основные анонсы еще впереди, а на сегодня объявлены:

Main Stage

The Rasmus (Финляндия), Amaranthe (Швеціия-Дания), Воплі Відоплясова, Pianoбой Дмитрий Шуров, The Gitas (США), KOZAK SYSTEM, Карна

Dark Stage

BETRAYING THE MARTYRS (Франция), Adept (Швеция), Vader (Польша), To the Rats and Wolves (Германия), ANNA, Infected Rain (Молдова), Morphine Suffering, 1914, MegamasS, Septa, IGNEA

Light Stage

Beissoul & Einius (Литва), Bloom twins (Британия), Один в каное, Vivienne Mort, Курган & Агрегат, Хамерман Знищує Віруси, Naviband - Belarus, Fontaliza, Sasha Boole, Феликс Шиндер и Деньги Вперед

Фестиваль Файне Місто – это незабываемая атмосфера абсолютной свободы, предчувствие приключений, вдохновения и безумного отрыва. Эмоциональный заряд, который получают посетители, остается с ними весь год. Ни один, кто хоть раз пришел на фестиваль, не пропустит это событие никогда.

Купить билеты можно тут.