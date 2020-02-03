Фактически, это такая узурпация власти, – Садовый по законопроекту о децентрализации

В декабре 2019 года президент Украины внес в Верховную Раду законопроект с изменениями в Конституцию по децентрализации власти. Впоследствии профильный комитет вернул законопроект на доработку, а уже новый вариант отозвал сам Зеленский.

В документе, в частности, говорилось о том, что префект, который должен быть вместо руководителя области, имел право останавливать любое решение органов местного самоуправления. Кроме этого, по его инициативе президент мог устранять любого голову на неопределенный срок. Фактически, это узурпация власти, но все должно делаться в рамках действующего законодательства. Об этом в прямом эфире 24 канала рассказал мэр Львова Андрей Садовый.

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По мнению политика, областные администрации исчерпали себя как класс, их нужно ликвидировать. Зато должен быть небольшой офис, который будет помогать местному самоуправлению коммуницировать с правительством. Именно последнему должен подчиняться новый орган.

Такое понятие, как районные администрации, также абсурд. Районные советы – до конца не понимаю, чем они занимаются. Надо сокращать количество бюрократического аппарата, а оставлять небольшое количество людей, которые будут помогать,

– пояснил Андрей Садовый.

Мэр Львова отметил, что за время его пребывания на этом посту никто из государственной власти не обратился к нему с предложением помочь.

19 декабря городские, поселковые, сельские головы, председатели объединенных территориальных общин и эксперты по вопросам децентрализации власти и местного самоуправления сделали совместное заявление по поводу регистрации в Верховной Раде законопроекта о внесении изменений в Конституцию Украины. Одной из главных просьб в обращении стало создание открытой площадки, где все заинтересованные стороны смогут высказать аргументированные позиции.

Андрей Садовый был одним из тех, кто подписал это заявление. По его словам, площадки для открытого обсуждения до сих пор не созданы. Он отметил, что у многих людей во власти есть такая иллюзия, будто именно они знают, как все должно быть. Однако, в стране есть мудрые украинцы, поэтому нужно советоваться, встречаться, общаться.

Вы думаете, что кто-то пригласил мэров или мудрых авторитетных людей на какой-то глубокий разговор? Закрываются в кабинетах, думу думают, затем дают конечный продукт, который сырой и неподготовленный. Они бьються головой в штангу, затем идут назад и ждут, когда оно пролезет,

– отметил мэр города Львов.

Мэр поделился, что от Верховной Рады они ожидают взвешенных и корректных законов, которые делаются не на год, а на следующие 30-50.