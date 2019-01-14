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      ПОЖАР НА ХИМЗАВОДЕ В КАЛУШЕ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 ТОМОС

      Фактически Одессой правит банда, – активист Михайлик о причине покушения на него

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      Одесский активист и общественный деятель Олег Михайлик, на которого 22 сентября 2018 года неизвестные совершили покушение, до сих пор находится в немецкой больнице. 11 января провели операцию по изъятию пули из легкого активиста. Однако операция оказалась намного сложнее, чем рассчитывали врачи. Они удалили часть легкого вместе с пулей, пока жизни активиста ничего не угрожает.

      Об этом Олег Михайлик рассказал в прямом эфире 24 каналу.

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      Он отметил, что крайне разочарован действиями правоохранительных органов в этой ситуации, ведь операция должна была состояться еще 9 января, однако Генпрокуратура и Нацполиция до сих пор не прислала немецким правоохранителям соответствующих документов, поэтому операцию перенесли.

      Я очень хотел бы, чтобы хоть один раз правоохранительная система Украины нашла заказчиков нападений на общественных активистов. Однако, если оценивать работу Генеральной прокуратуры и Национальной полиции, то даже самые резонансные дела не были раскрыты. Я не верю, что они кого-то найдут,
      – сказал Олег.

      Также он добавил, что его делом занимались немецкие и европейские дипломаты, однако украинская прокуратура всячески саботировала.

      На меня напали из-за того, что я всегда критиковал мэра Одессы Геннадия Труханова. Кроме того, я считаю, что Одессой правит банда,
       отметил активист.

      Кто такой Олег Михайлик?Одесский политик, активист, меценат. Лидер политической партии "Сила людей" и кандидат на пост городского главы Одессы. Михайлик известен борьбой против незаконных застроек на морском побережье и критикой деятельности мэра Одессы Геннадия Труханова. 22 сентября 2018 года в Одессе его пытались застрелить возле собственного дома неподалеку от полицейского участка. Пуля чудом не попала в сердце и застряла в легком. Активист пережил клиническую смерть. 11 января в немецкой клинике пулю удалось изъять.

      Что известно о нападении на Олега Михайлика?Глава полиции рассказал, что следствие рассматривает несколько версий нападения, в том числе связанные с общественной и журналистской деятельностью Михайлика. В политической партии "Сила людей" заявили, что за нападением на ее члена, одесского активиста Олега Михайлика стоит местная власть Одессы. К расследованию нападения на Михайлика привлекли СБУ. 25 сентября по делу о нападении на Олега Михайлика задержали трех подозреваемых, однако Михайлик заявил, что не знает подозреваемых, задержанных полицией. Михайлик подозревает в саботаже ГПУ и ЧП относительно расследования нападения на него.

      Теги: Новости Украины Новости Одессы Полиция ГПУ Геннадий Труханов Криминальные новости Покушение на активиста Михайлика
      Источник: 24 канал
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