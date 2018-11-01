Фактор безопасности. Как проект НАТО помогает украинским солдатам выйти из "тени войны"

Забыть гром взрывов и грохот танков, холодные ночи в окопах – и начать спать спокойно. По возвращении домой с подорванным здоровьем, военные, которые воевали на Востоке, начинают новый бой за мирную жизнь.

За 2,5 года 170 бойцов снова уверенно стоят на ногах – такие результаты программы активной реабилитации "Возвращение к жизни", совместного проекта НАТО и правительства Украины, который начали в 2016 году.

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Каждый курс реабилитации рассчитан на 2 недели, участники – тяжелораненые бойцы АТО. Ежедневная программа насыщенная и разнообразная – здесь и тренировки в тренажерном зале с учетом особенностей каждого участника, и занятия по пилатесу, и скандинавская хода для развития координации движений, а также туристические походы на лыжах, аэробика, теннис, стрельба из лука и многие другие.



Ежедневная программа включает тренировки в зале

Армия НАТО и их партнеры имеют успешный опыт по реабилитации своих военных, там давно действуют программы для тех, чья жизнь после завершения миротворческих миссий полностью изменилось. Центры с реабилитацией в Литве, Бельгии, Германии действует более 25 лет, там принимают и раненых украинских бойцов, для них курс восстановления бесплатный, все расходы финансируют страны НАТО.

Я думаю Украине и НАТО нужно много учиться и это лучшее в нашей кооперации. Мы можем предоставить Украине много экспертных знаний и опыта медицинской реабилитации. С другой стороны, мы можем научиться из того опыта, который приходится переживать Украине в АТО в этой критической ситуации. Объединение усилий делают всех нас лучше, а в Украине привносится опыт стран НАТО и США,

– сказал менеджер программы НАТО "Возвращение к жизни" Джон Босманс.

Сергей Щеглов служит в составе 59-го мотопехотного батальона "Патриот". Во время боевых действий на востоке Украины получил боевое ранение, черепно-мозговую травму и контузию. У него позади длительное лечение, сейчас реабилитация, а впереди – возвращение на фронт. Говорит, что в лагере отдыхает и телом, и душой.

"Здесь не дают скучать, ты занят всегда с самого утра: то тренировки, то стрельба из лука, то походы в лес и др. Свободного времени нет и это хорошо", – отметил Щеглов.

Впрочем, самое трудное для воинов не физические травмы, а психологические. Ведь по возвращении домой военные еще долго мысленно живут в окопах. Поэтому в программе лагеря предусмотрены беседы с психологом, ведь именно они помогают бойцам адаптироваться и в дальнейшем самореализовываться в мирной жизни.



В программе лагеря предусмотрены беседы с психологом

Некоторые военные признаются, что во время реабилитации больше всего не хватает заботы от населения, однако ее компенсируют в лагере.

Каждый день, каждую минуту возвращается желание жить, что-то создавать, помогать. На моих глазах тяжелораненые ребята уже возвращаются к жизни, у них появляется улыбка на лице,

– ответил военнослужащий ВСУ Федор Шевченко.

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