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      Фактор безопасности. Конфликт в Азовском море: эксперты объяснили, как действовать Украине

      Фактор безопасности 42 Читати новину українською

      В наши дни украинцы в очередной раз сдают экзамен на право иметь собственное государство. Как достичь безопасности и стабильности в Украине, Европе и мире. На этот вопрос пытались найти ответ эксперты и политики, которые собрались на второй Львовский форум Безопасности.

      Азовское море – именно к этому региону приковано внимание во многих центрах принятия глобальных решений. Россия осуществляет попытку очередного акта гибридной агрессии используя на первом этапе экономические и транспортные рычаги для шантажа Украины.

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      Панель Львовского форума Безопасности посвященная Азовскому кризису стала самой горячей дискуссией.

      Ответ на активные действия российских войск, которые значительно увеличились на Азове, украинские боевики готовы дать. Подразделения Донецкого пограничного отряда провели учения по выявлению и ликвидации диверсантов с моря, которые пытаются захватить объекты транспортной инфраструктуры, получить данные о глубине и построение обороны украинских Вооруженных Сил.

      По состоянию на сегодня в Азовском море более 120 кораблей и катеров РФ,
      – отметил первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Василий Серватюк.

      Россия последовательно пытается ограничить морские возможности Украины, а в перспективе свести их на нет.

      Россия построила Керчинский мост, это был сигнал, что собираются установить блокаду, чтобы "задушить" Украину. Он слишком низкий, чтобы под ним могли спокойно проходить большие торговые суда,
      – пояснил экс-командующий Вооруженными Силами США в Европе Бен Ходжес.

      Также оккупанты делают все, чтобы эти корабли, которые могут пройти под мостом тоже натолкнулись на трудности.

      Сданный без боя Крым и первая нерешительность на Донбассе должны служить уроком для украинцев. Слабость провоцирует агрессию, поэтому наряду с проработкой обороны побережья нужно думать и о безопасности защиты непосредственно в море.

      Украина должна защищать свои права в Азовском море. Должно препятствовать россиянам подниматься на борт украинских судов,
      – отметил экс-командующий Вооруженными Силами США в Европе.

      "С применением авиации и самолетов возможно обеспечить присутствие сил специального назначения на этих судах, чтобы россияне не могли подняться на борт", – заявил военный эксперт из Великобритании Глен Грант.

      Также нужно наращивать возможности Украинского военного флота, учитывая современные тенденции гибридного противостояния.

      "Украина ведет войну старым методом против гибридного противника. Командующий Военно-Морских Сил должен вести войну держа связанной одну руку против врага у которого обе руки", – рассказал военный эксперт из Великобритании.

      О российской пропаганде и других методах информационной войны против Украины – смотрите в программе.

      Теги: Новости России Украина – Россия Новости Украины Вооруженные Силы Украины Конфликт в Азовском море Фактор безопасности
      Источник: 24 канал
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