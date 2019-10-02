"Фактор Коломойского" вызывает беспокойство международных инвесторов

Олигарх Игорь Коломойский сейчас фокусирует на себе много внимания, начиная с заявления в конце мая о том, что Украине надо объявить дефолт.

Об этом заявил президент Европейской бизнес ассоциации, глава инвесткомпании Dragon Capital Томаш Фиала.

Фиала подчеркнул, что негатив от дефолта в нынешней ситуации в десятки раз превысит любой позитив. кроме этого, рынок негативно отреагировал и на заявление премьер-министра Украины Алексея Гончарука о возможном компромиссе с Коломойским по Приватбанку.

Британская газета Financial Times в статье "Новый президент Украины стоит перед определяющим выбором" высказывается однозначно:

Олигарх Коломойский громко вернулся в Украину. Затем премьер-министр сообщил, что Киев готов к мировому соглашению по Приватбанку, который был национализирован с вероятной дыркой в 5,5 млрд долларов на счетах... Такая сделка – возврат банку или снятие претензий к Коломойскому – не только ставит под угрозу будущее финансирование от МВФ и других западных партнеров, которые настаивали на национализации Приватбанка для защиты финансовой стабильности. Это может подорвать и другие позитивные шаги правительства.

Зарубежные масс-медиа отмечают, что влияние олигарха Коломойского на неопытного президента Зеленского может оказаться фатальным не только для экономики Украины, но, как следствие, и для новой власти. Наши западные партнеры уже открыто говорят об этом и пристально следят за "делом Приватбанка". Услышат ли их Зеленский и Кабмин? Это мы увидим уже скоро. Но уже очевидно одно: Коломойский точно не отреагирует на "внешние сигналы" и не сбавит обороты. Он уже пошел ва-банк, и ему безразлично, какое будущее ждет власть Зеленского и Украину вообще.

Подробнее об отношениях олигарха и президента Украины читайте в статье

Коломойский пошел ва-банк: Запад предупреждает Украину