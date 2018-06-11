Разработчики Fallout 76 подтвердили слухи и опасения относительно новой игры

В рамках пресс-конференции на выставке E3 2018 компания Bethesda Softworks рассказала все детали игры Fallout 76 и продемонстрировала первые нарезки геймплея. После неожиданного анонса в конце мая среди фанатов начало ходить немало слухов и догадок, однако Тодд Говард приподнял завесу таинственности над проектом.

Об этом сообщает 4pda.

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Слухи относительно игры оказались правдивыми: Fallout 76 – это онлайновый экшен на выживание во вселенной, где на США обрушились ядерные ракеты. Как выходцам из Убежища 76 игрокам предстоит отправиться в пустоши и построить себе Рай. Игра, как можно было увидеть уже в тизере, будет приквелом, который расскажет о событиях, которые предшествовали первым частях легендарной серии.

Несмотря на мультиплеерную направленность, Fallout 76 можно будет проходить и в гордом одиночестве, но это будет довольно сложно: вокруг огромные монстры и вражеские игроки. Как здесь создать уютную коммуну, если какой-нибудь особо ретивый геймер возьмет и запустит где-нибудь в округе ядерную ракету?

Кроме увлекательного геймплея Тодд Говард пообещал привести в порядок графику: Fallout 76 щеголяет новой системой рендеринга, улучшенным освещением, а количество деталей на экране увеличили в 16 раз по сравнению с Fallout 4. И это при том, что новинка имеет довольно серьезный масштаб: игровой мир будет ровно в четыре раза больше, чем у предшественницы.

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Стоит отметить, что Fallout 76 выйдет уже 14 ноября 2018 года на PC, PlayStation 4 и Xbox One.

Официальный трейлер Fallout 76 – смотрите видео

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