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Фальшивые деньги в Украине: может ли банкомат выдать фальшивые купюры

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Может ли банкомат выдать фальшивые деньги
Может ли банкомат выдать фальшивые деньги / Фото из открытых источников

В Национальном банке Украины уверяют, что уровень подделки гривневых банкнот низкий. Так, в 2017 году на 1 миллион настоящих банкнот приходилось около 3,6 штуки поддельных.

Об этом сообщает "Информатор" со ссылкой на НБУ.

Что касается вероятных фальшивых денег в банкоматах, то в НБУ пояснили, что в соответствии с требованиями Инструкции о ведении кассовых операций банками в Украине, банки вкладывают в банкоматы деньги только после их обработки автоматизированным способом. Для проверки используют спецоборудование.

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Чаще всего в Украине поддельные деньги сбывают через кассы заведений быстрого питания, супермаркетов, метрополитен. Однако в 2017 году были случаи попадания подделок в кассы банков через программно-технические комплексы самообслуживания с функцией приема наличных. После этого в НБУ призвали банки и производителей банковской техники настроить технику, поэтому случаи сбыта подделок через терминалы прекратились.

Кроме того, по данным НБУ, все банкоматы и терминалы с функцией приема и выдачи денег оснащены соответствующими датчиками, которые настраиваются на идентификацию защитных признаков банкноты. При условии осуществления надлежащей настройки, риск приема фальшивых купюр является минимальным.

Если у человека возникли сомнения относительно подлинности денег, то он может обращаться в банки Украины. Банкноты направляют на исследование в уполномоченные подразделения НБУ. Поддельные деньги изымают без возмещения их стоимости. Информацию об изъятии сообщают полиции для проведения расследований. Что касается денег, которые признали настоящими, клиентам возмещают соответствующую сумму.

Теги: Новости Украины Гривна Банки НБУ Деньги
Источник: 24 Канал
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