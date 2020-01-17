13:15
17 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Больной Кадыров. Путин замахнулся на святое
      Вєсті Кремля
      21:21, 16 января
      Вести.UA: Скандальные "пленки Гончарука". Сюрприз от Укрзализныци
      Вєсті.UA
      20:50, 16 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      АЛЕКСЕЙ ГОНЧАРУК АЛЕНА БАБАК

      Фальшивые паспорта, права и дипломы: житель Запорожья организовал подпольный бизнес по Украине

      73 Читати новину українською
      Поддельные документы / tp.npu.gov.ua

      Незаконная группировка изготовляла поддельные документы для жителей Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей. Фальшивые документы отправляли по почте. Их стоимость составляла от 5 до 20 тысяч гривен.

      По словам правоохранителей, отличить подделку от оригинала было практически невозможно – использовали защитные голографические элементы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины в Тернопольской области.

      Читайте также: Разработчики Instagram создали нейросеть, которая будет искать фейки

      Подпольный бизнес организовал житель Запорожской области. Он и еще семь "дельцов", среди которых были украинцы, цыгане и молдаване, изготавливали:

      • водительские удостоверения,
      • техпаспорта на авто,
      • доверенности на право вождения автомобилем,
      • паспорта Украины,
      • ID-карты,
      • дипломы об образовании,
      • медицинские справки.

      Поддельные защитные голографические элементы:
       

       

      Правоохранители провели 34 санкционированных обыска. Пять фигурантов уже задержали под стражей по статье о подделке документов и их сбыт. Для остальных назначены судебные слушания.

      Молочница у мужчин: причины, симптомы и лечение
      сегодня
      50780
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Полиция Новости Запорожья Мошенничество
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 12:00 Торжество бесправия. Как Путин хочет изменить Конституцию
      Віталій Портников 361
      сегодня , 10:43 Гончарук заявил об отставке: что нужно знать о премьер-министре
      Ірина Кошанська 38209
      16 января , 07:00 Что больше всего раздражает нашу кожу и как ее защитить
      274
      16 января , 17:00 Как распечатать качественные фото дома: полезные советы
      585
      сегодня , 08:40 Путин от власти не уйдет
      Віктор Шендерович 888
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук