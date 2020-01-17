Фальшивые паспорта, права и дипломы: житель Запорожья организовал подпольный бизнес по Украине
Незаконная группировка изготовляла поддельные документы для жителей Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей. Фальшивые документы отправляли по почте. Их стоимость составляла от 5 до 20 тысяч гривен.
По словам правоохранителей, отличить подделку от оригинала было практически невозможно – использовали защитные голографические элементы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины в Тернопольской области.
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Подпольный бизнес организовал житель Запорожской области. Он и еще семь "дельцов", среди которых были украинцы, цыгане и молдаване, изготавливали:
- водительские удостоверения,
- техпаспорта на авто,
- доверенности на право вождения автомобилем,
- паспорта Украины,
- ID-карты,
- дипломы об образовании,
- медицинские справки.
Поддельные защитные голографические элементы:
Правоохранители провели 34 санкционированных обыска. Пять фигурантов уже задержали под стражей по статье о подделке документов и их сбыт. Для остальных назначены судебные слушания.