Фальшивые паспорта, права и дипломы: житель Запорожья организовал подпольный бизнес по Украине

Незаконная группировка изготовляла поддельные документы для жителей Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Киевской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Одесской областей. Фальшивые документы отправляли по почте. Их стоимость составляла от 5 до 20 тысяч гривен.

По словам правоохранителей, отличить подделку от оригинала было практически невозможно – использовали защитные голографические элементы. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ Нацполиции Украины в Тернопольской области.

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Подпольный бизнес организовал житель Запорожской области. Он и еще семь "дельцов", среди которых были украинцы, цыгане и молдаване, изготавливали:

водительские удостоверения,

техпаспорта на авто,

доверенности на право вождения автомобилем,

паспорта Украины,

ID-карты,

дипломы об образовании,

медицинские справки.

Поддельные защитные голографические элементы:



Правоохранители провели 34 санкционированных обыска. Пять фигурантов уже задержали под стражей по статье о подделке документов и их сбыт. Для остальных назначены судебные слушания.