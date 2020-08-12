Отличить поддельные алкогольные напитки от оригинальных почти невозможно. Так же, как и найти виновных за их распространение. По данным Всемирной организации здравоохранения, фальшивый алкоголь составляет четверть мирового рынка. Но хуже всего, что за употребление некачественного спиртного, можно заплатить не только здоровьем, но и жизнью.

В 2016 году украинские города всколыхнули массовые отравления водочным контрафактом. Тогда жертвами нелегального бизнеса стали жители всех юго-восточных областей, об этом говорится в программе "Кордон.UA" на 24 канале.

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Началось все с того, что на Харьковщине люди массово обращались в больницы со специфическими симптомами. Впоследствии медики сообщили о смерти 9 человек. Количество летальных исходов продолжало расти. В результате употребления поддельных напитков в Украине пострадало несколько сотен человек. Примерно 60 – умерли.

Справка. Инцидент произошел в сентябре 2016 года. Тогда география смертельного отравления охватила 3 района области – Харьковский, Волчанский и Изюмский. Отравились люди и в самом Харькове. Правоохранители отметили, что все случаи отравления алкоголем связаны между собой. Люди пили в магазинах, владельцем которых является 1 человек. Тогда в поселках, где были зафиксированы случаи отравления, фельдшеры обходили дворы и просили не употреблять алкоголь, купленный в местных магазинах.

Пограничники выявили очередной цех с "самопалом"

Очевидно, такой трагический финал не очень напугал владельцев подпольных винокурен. Недавно в Одесской области пограничники совместно с представителями Национальной полиции разоблачили очередной цех с "самопалом". На первый взгляд это был обычный жилой дом. Однако так только казалось.



Дом, в котором подделывали алкоголь / Фото скриншот из видео

Что изъяли правоохранители

более 8 тысяч литров прозрачной жидкости с характерным запахом спирта;

прозрачной жидкости с характерным запахом спирта; более 4 тысяч литров жидкости коричневого цвета с характерным запахом крепких алкогольных напитков;

жидкости коричневого цвета с характерным запахом крепких алкогольных напитков; 170 литров поддельного вина.

Изъяли и орудие для изготовления продукции. Ассортимент фальсификата расширили: кроме спиртного, владельцы винокурни приберегли более 3 тысяч пачек сигарет. Они были с акцизом и без. Вероятно, это было сделано для поощрения постоянных клиентов.



Сигареты, которые также были на незаконном производстве / Фото скриншот из видео

Весь фальсификат правоохранители, конечно, изъяли и уничтожили. И очень вовремя, потому что кто знает, возможно, именно вы должны были стать его покупателем.

Пограничники обнаружили незаконный цех: видео

Справка. Незаконный цех с "самопалом" пограничники обнаружили 20 июля 2020 года. Изъятые вещественные доказательства транспортировали в Одессу для проведения экспертизы. Правоохранители открыли уголовное производство.