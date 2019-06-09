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      Фальсифицированный алкоголь из Донбасса поставляют в Великобританию: что известно

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      Луганский фальсификат продают в Великобритании
      Луганский фальсификат продают в Великобритании / Иллюстративное фото

      Алкогольный фальсификат с так называемой "ЛНР" контрабандой поставляют в Великобританию. Его с оккупированных территорий вывозят в Россию, а оттуда в Британию через Беларусь и Литву.

      Продукция, которую производит предприятие "Луганова" из оккупированного Луганска грузовиками едет через неконтролируемый Украиной участок границы в Россию. В Смоленске товару оформляют документы о том, что его якобы изготовили в России а потом продают китайской фирме-посреднику, передает издание "Белорусский партизан".

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      Однако дальше фальсификат отправляется не в Китай, а через территорию Беларуси в Литву на логистический склад в городе Тракай. Уже там контрабанда попадает на склады оффшорной компании "Larkdale Construction LLP".

      Из Литвы луганский алкоголь отправляют в Великобританию, минуя оплату налогов и таможенных сборов. Там его реализуют розничными партиями через местных бизнесменов, граждан Великобритании Нила Смита и Джонатана Вейла.

      По информации СМИ, эти маневры знает и контролирует российская ФСБ. Белорусские органы правопорядка могут быть причастны к схеме.

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      Теги: Война на Донбассе ФСБ Новости Беларуси Контрабанда Украина – Россия Великобритания Алкоголь Новости Украины
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