Фанатки Басты подрались на концерте в Одессе: видео

Сторонницы пророссийского рэпера Басты подрались прямо посреди концерта любимого исполнителя. Произошло это во время его выступления в Одессе 27 июня.

Видео инцидента обнародовали в сети. На нем видно, как девушки сперва громко спорят, а потом начинают драться.

Важно Е* анутые, – неадекватная фанатка Басты устроила истерику перед концертом

Драка на концерте Басты в Одессе

Главное противостояние вечера началось с того, что одна недовольная девушка попросила присесть поклонниц Басты, которые находились у вип-столика и перекрыли вид на сцену.

Девушки отказали, и за это их облили водой. Одна из девушек плеснула из бокала в ответ, а потом бросила в обидчицу этим же бокалом и нанесла несколько ударов девушке внизу.

Поединок завершился слезами девушки, которой перекрыли просмотр концерта. Сам Баста не обращал внимание на этот инцидент.

Девушки подрались на концерте Басты: смотрите видео

Заметим, что недавно российского рэпера исключили из перечня лиц, которым нельзя въезжать на территорию Украины. Поэтому он решил дать несколько концертов в крупных городах.

Несмотря на протесты активистов, концерты таки состоялись. Так, запланированный на 27 июня одесский концерт состоялся в клубе "Ибица", несмотря на угрозы активистов сорвать выступление.