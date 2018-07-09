Фанаты "Динамо" поблагодарили игрока сборной Хорватии Домагоя Виду за "Слава Украине!" в России

Болельщики киевского "Динамо" вывесили баннер со словами поддержки бывшего игрока столичной команды.

Напомним, экс-игроки киевского "Динамо" Огнен Вукоевич и Домагой Вида после победы над сборной России и выхода в полуфинал Чемпионата мира записали видеообращение, где заявили, что это "победа "Динамо" и за Украину". Эти слова приобрели большой резонанс и негодование россиян.

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Дошло до того, что ФИФА сделало предупреждение Виде, а Федерация футбола Хорватии исключила из тренерского состава Вукоевича.

Поддержать Виду решили и фанаты "Динамо". На товарищеском матче киевлян против швейцарского "Люцерна" они вывесили баннер с надписью "Hvala, Domagoj!".

Стоит добавить, что Федерация футбола Украины направила обращение в ФИФА и УЕФА относительно ситуации с Види.