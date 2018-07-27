19:31
27 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
26°C 19°C
  • суббота
    28°C 20°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    28°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Многорукий Путиндус. Жириновского бомбануло
Вєсті Кремля
21:10, 26 июля
Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого
Вєсті.UA
21:34, 26 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости спорта
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Фанаты "Динамо" почтили погибшего на войне болельщика надписью в Киеве: фото

43 Читати новину українською
Орест Квач
Орест Квач

Одна из стен на проспекте Валерия Лобановского теперь украшена надписью в честь болельщика "Динамо" Ореста Квача, который погиб в 2014 году во время войны на Донбассе.

Соответствующее фото разместили фанаты "Динамо" "Родичи".

Читайте также: С фронта в министерство: что ожидать ветеранам от нового ведомства

Стоит отметить, что Орест Квач родился 23 июля 1991 года в селе Залещики Тернопольской области. Он был бойцом батальона "Айдар". Кавалер ордена "За мужество" ІІІ степени. Погиб в ходе войны на востоке Украины в боях за город Лутугино 27 июля 2014 года – подорвался на мине во время разведывательного рейда. Останки парня удалось распознать лишь по нашивке на одежде, которую вышивала его невеста. Это произошло через четыре дня после его 23-летия.

Теги: Новости спорта Новости Киева Война на Донбассе Динамо
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Паралимпиада-2018: медальный зачет
 18 марта , 09:05
Видео боя Ломаченко – Линарес
 13 мая , 06:50
Дейл Ернхард-младший пропустит две гонки NASCAR Sprint Cup
 12 октября 2012 , 11:11
Португалия обыграла Марокко благодаря единственному голу Роналду
 20 июня , 17:11
Несмачный: От сборной Украины ожидал большего
 12 октября 2013 , 12:51
Старикам здесь не место. Коста-Рика - Греция - 1:1 (5:3). GIF
 30 июня 2014 , 02:32
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук