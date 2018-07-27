Фанаты "Динамо" почтили погибшего на войне болельщика надписью в Киеве: фото

Одна из стен на проспекте Валерия Лобановского теперь украшена надписью в честь болельщика "Динамо" Ореста Квача, который погиб в 2014 году во время войны на Донбассе.

Соответствующее фото разместили фанаты "Динамо" "Родичи".

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Стоит отметить, что Орест Квач родился 23 июля 1991 года в селе Залещики Тернопольской области. Он был бойцом батальона "Айдар". Кавалер ордена "За мужество" ІІІ степени. Погиб в ходе войны на востоке Украины в боях за город Лутугино 27 июля 2014 года – подорвался на мине во время разведывательного рейда. Останки парня удалось распознать лишь по нашивке на одежде, которую вышивала его невеста. Это произошло через четыре дня после его 23-летия.