Фанаты "Динамо" вывесили еще один провокационный баннер в адрес "Шахтера": фото

На НСК "Олимпийский", где киевское "Динамо" принимает в рамках Лиги Европы чешский "Яблонец", фанаты вывесили баннер, адресованный донецкому "Шахтеру".

В частности, на баннере написано: "Пустив врага в дом – готовься все ему отдать". При этом слово "врага" написано оранжево-черными цветами, которые принадлежит "Шахтеру".

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Как известно, в среду, 12 декабря, перед началом матча донецкого "Шахтера" на НСК "Олимпийский" в Киеве на центральных секторах тоже был растянут провокационный баннер – "Шахтер – вам здесь не рады". Кроме того перед началом встречи бросили файер на поле.

Напомним, "Шахтер" свои домашние матчи проводит в Харькове на стадионе "Металлист". Но из-за введения военного положения в Харьковской области, УЕФА принял решение перенести матч в Киев.

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