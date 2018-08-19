Фанаты харьковского "Металлист-1925" вывесили баннер в поддержку Олега Сенцова: фото

На матче харьковского "Металлист-1925" болельщики команды вывесили огромный баннер в поддержку политзаключенных.

Баннер был размещен во время матча команды против "Оболони" в субботу, 18 августа.

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Баннер в поддержку политзаключенных на матче "Металлист-1925" (Фото: ФК "Металлист-1925)



Баннер в поддержку политзаключенных вывесили на фан-секторе (Фото: ФК "Металлист-1925)



Баннер провисел весь матч (Фото: ФК "Металлист-1925

Стоит добавить, что сам матч "Металлист-1925" проиграл 0:1.

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